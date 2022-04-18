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三劑疫苗才能參加旅行團 王國材：交通部看報紙才知道

攝影中心 / 記者許正宏／台北即時報導
日前中央流行疫情指揮中心突然宣布，要施打三劑疫苗才可參加旅行團，讓航空公司、旅宿業者措手不及，交通部長王國材表示，交通部、觀光局看報紙才知道，他認為疫情升溫指揮中心忙疫情，可能公布政策時疏忽了，政策沒有先與交通部溝通有疏漏。記者許正宏／攝影
日前中央流行疫情指揮中心突然宣布，要施打三劑疫苗才可參加旅行團，讓航空公司、旅宿業者措手不及，交通部長王國材表示，交通部、觀光局看報紙才知道，他認為疫情升溫指揮中心忙疫情，可能公布政策時疏忽了，政策沒有先與交通部溝通有疏漏。記者許正宏／攝影

國內疫情升溫，日前中央流行疫情指揮中心突然宣布，要施打三劑疫苗才可參加旅行團，讓交通部錯愕，航空公司、旅宿業者周末炸鍋，觀光局人員周末忙翻天，今天立法院交通委員會立委砲聲隆隆；交通部長王國材表示，指揮中心宣布很突然，交通部、觀光局看報紙才知道，他認為疫情升溫指揮中心忙疫情，可能公布政策時疏忽了，政策沒有先與交通部溝通有疏漏，這幾天也進行危機處理。

日前中央流行疫情指揮中心突然宣布，要施打三劑疫苗才可參加旅行團，讓航空公司、旅宿業者措手不及，交通部長王國材表示，交通部、觀光局看報紙才知道，他認為疫情升溫指揮中心忙疫情，可能公布政策時疏忽了，政策沒有先與交通部溝通有疏漏。記者許正宏／攝影
日前中央流行疫情指揮中心突然宣布，要施打三劑疫苗才可參加旅行團，讓航空公司、旅宿業者措手不及，交通部長王國材表示，交通部、觀光局看報紙才知道，他認為疫情升溫指揮中心忙疫情，可能公布政策時疏忽了，政策沒有先與交通部溝通有疏漏。記者許正宏／攝影

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