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連續破千例...鄉民怕爆「不敢聚餐」 前台大醫：符合3條件沒問題

聯合新聞網 / 綜合報導
本土疫情加劇，已連續3天破千例，有鄉民提問是否會因此取消原訂聚餐？問題引起網友討論。報系資料照／記者侯永全攝影
本土疫情加劇，已連續3天破千例，有鄉民提問是否會因此取消原訂聚餐？問題引起網友討論。報系資料照／記者侯永全攝影

本土疫情狂燒，已連續3天破千例，更有醫師警告破萬例指日可待。有網友就好奇疫情加劇會影響原本安排的聚餐活動嗎？貼文引起網友討論，而前台大感染科醫師林氏璧則提出3指標，只要符合這3項指標基本上安排聚餐和國內旅遊是沒有問題的。

這名網友在PTT發問「大家會因為疫情取消原訂的聚餐嗎？」他表示出社會後和朋友的聚餐通常都會提早1、2個月先約好，但近來因為疫情升溫，他坦言不會在這時期主動發起聚會，但如果是事先約好的會選擇取消或照舊嗎？

許多網友選擇取消聚餐，「會，因為覺得（疫情）又要捲土重來了，很煩！」、「還是暫時待在家比較好」、「確診和隔離都很麻煩，盡量不出去，吃飯外帶就好」、「只要有新一波疫情，我就完全不敢聚餐和內用」、「家裡有高齡長輩和小孩，希望儘量避免內用聚餐」、「就算輕症還是不想染病」。

不過，有另一派網友則認為生活品質還是要兼顧，「人少一點的話是還好，多人宴客就不太會去」、「正常生活才重要，疫苗都打了，沒必要恐慌」、「該幹嘛幹嘛，疫苗打了、口罩也帶了，是還要關多久？」

林氏璧曾表示只要打完三劑、50歲以下且無重症風險因子者，照原定計畫安排聚餐、國內旅遊是沒問題的，他坦言「1、2個月後搞不好更容易遇到病毒，現在還是相對較少的時候...」。

新冠肺炎 PTT 疫情

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