家長不滿兒童疫苗只有莫德納 醫生嘆迷思「沒給的才是最好的？」

衛福部核准6到11歲的兒童施打半劑莫德納疫苗，卻又出現反對聲浪，質疑「為何不是青少年版BNT？」Icu醫生陳至金表示，無論通過的是哪種疫苗，都會有人不滿，認為「政府沒給我們的，一定是比較好」，他建議放寬心，否則只會陷入無限迴圈。

陳至金在臉書貼文表示，「無論先通過的是哪一支疫苗，總是有人會想，為什麼不給我們另外一支？為什麼不像買菜一樣，統統都給我們選？政府沒給我們的，一定是比較好，我們要等BNT、我們要等高端、我們要等Novavax，這些人似乎忘記了，一開始他們的訴求是『快讓我的孩子打疫苗』」。

陳至金指出，無論接下來，家長是否選擇讓孩子打疫苗，就有一定比例的家長會出來說一些「早知道」的事。例如「早知道就不讓我的孩子去打」、「早知道當初我們就應該去打」、「為什麼不強制要打？」、「我們現在、馬上就要打，政府為什麼不多準備一些？」

陳至金表示，「無論什麼決定，我們總是會在結果不如意的時候，覺得自己當初沒做的選擇才是對的。為什麼不試著這樣想，我當初如果是選擇另外一個，應該也不會比較好，說不定還比較差呢！」

他呼籲，「我已經做的選擇，就是最好的選擇！面對無法改變的事實，我們可以改變的，是自己看待的方式。好好的在做選擇之前討論清楚，一旦做了選擇，就不要再回頭去想那個沒選的！」

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