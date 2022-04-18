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衛福部宣布6至11歲兒童打莫德納 家長怒炸：小孩打「大魔王」怎受得了？

聯合新聞網 / 綜合報導
衛福部食藥署通過莫德納疫苗用於6至11歲兒童的緊急使用授權（EUA）。報系資料照／記者胡經周攝影
衛福部食藥署通過莫德納疫苗用於6至11歲兒童的緊急使用授權（EUA）。報系資料照／記者胡經周攝影

中央流行疫情指揮中心17日宣布，食藥署核准6至11歲兒童接種2劑莫德納疫苗，但這卻讓焦急的家長難以接受，留言灌爆衛福部臉書「大人都承受不了的莫德納大魔王，何況是小孩？」

指揮中心昨日宣布，專家會議通過6至11歲兒童接種莫德納疫苗，用法為「施打2劑，每劑劑量為成人劑量一半，2劑施打間隔28天」。消息一出引起許多家長反彈，留言灌爆衛福部臉書，「瘋了嗎？大人都承受不住還給小孩打」、「國高中生都只能打BNT，國小生居然給打莫德納！」、「不要把我們的小孩當白老鼠」、「國外小孩都打BNT，台灣居然打莫德納？」、「大人就受不了副作用了，何況是小孩」、「莫德納真的是大魔王，我打第三劑半劑的量都快撐不住了，小孩要打真的得三思」。

不過，也有家長支持使用莫德納，有人留言回應「到時候意願書下來就自行選擇打或不打，也沒人強迫你一定要打，衛福部辛苦了」、「澳洲對也有通過5至11歲施打莫德納」、「可以打疫苗，我一定馬上讓小孩打」。

根據衛福部公告，第二、三期臨床試驗結果顯示，6至11歲兒童組施打莫德納的中和抗體免疫原性結果不劣於18至25歲青少年及成年試驗組，兒童組除了發燒比例較高，兩組發生不良反應的比例相近，多屬輕微、暫時性的不良反應。

新冠肺炎 莫德納疫苗 衛福部 食藥署

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