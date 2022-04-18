圖表整理包／一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離

近日本土疫情升溫，患者以輕症及無症狀為主，為維持醫療量能，指揮中心宣布調整輕重症分流收治條件，明訂65歲以下、無懷孕或無血液透析的輕症個案可居家照護。

「居家照護」和過去常聽到的「居家檢疫」及「居家隔離」，究竟有什麼分別？一樣在家為何差很大？未配合將遭開罰多少錢？《聯合新聞網》整理三者所針對的對象、天數、規定、篩檢形式等區別，助你迅速釐清狀況。

圖／聯合新聞網製表

居家檢疫對象：

具國外旅遊史者。

居家檢疫天數：

10天。並自第11天起接續自主健康管理7天。

居家檢疫規定：

˙除有特殊原因要外出，需向衛生主管機關申請許可外；其餘時間均應留在家中或隔離地，不得隨意外出，也不得搭乘大眾運輸工具。

˙以自宅或親友住所ㄧ人一戶為原則。如家戶無法符合一人一戶檢疫條件，須入住防疫旅宿完成10天檢疫。

˙檢疫期間有症狀不得自行就醫，應由當地衛生機關安排就醫。

居家檢疫檢測措施：

(一) PCR檢測(計1次)：

於入境時(第0天)依現行措施進行PCR檢測。

(二) 家用快篩試劑檢測(計5次)：

檢疫期間第3、5、10天各進行一次快篩，檢疫期滿不再實施PCR採檢作業。

7天自主健康管理期間第3天、第6-7天，各執行1次快篩。

未配合居家檢疫：

入境時未詳實填寫資料，可處1萬至15萬元罰鍰；擅自外出可處新台幣10萬元以上、100萬元以下罰鍰。

居家隔離對象：

與確診者密切接觸者，或與居家照護的輕症確診者同住者。

居家隔離天數：

10天。並自第11天起接續自主健康管理7天。

居家隔離規定：

•居家隔離維持以一人一室為原則。

•若能遵守居家隔離規定，且每次使用浴廁後都能適當清消，則可在不含獨立衛浴設備的個人專用房間隔離。

•若家戶中所有同住者都是隔離者，可同戶隔離。

•入境者在檢疫期間轉為隔離身分者，以在原檢疫地點隔離至期滿為原則，但為降低風險，不適用放寬後的居家隔離規範。

居家隔離檢測措施：

(一) PCR檢測(計1次)：

接觸者經疫調匡列時，會安排一次PCR。

(二) 家用快篩試劑檢測(計4次)：

隔離期間第5至7天、隔離期滿當日（接觸日次日起第10天）、自主健康管理期間第2天及第4天實施。

無第10天快篩試劑者，先以自主健康管理期間要使用的快篩試劑執行檢測，並在隔離期滿後，主動洽詢「隔離通知書填發單位」，由其協助轉介「現居地」地方政府衛生局所領取快篩試劑。

未配合居家隔離：

有擅自外出或其他違規情節，可處20萬至100萬元罰鍰。

居家隔離需快篩4次。示意圖。圖／報系資料照

居家照護對象：

確診者無症狀或輕症，年齡未滿65歲，且無懷孕或血液透析(洗腎)者。

居家照護天數：

不一定，須符合「退燒至少一天、症狀緩解」，且「距發病日或採檢日10天以上，自行以家用快篩陰性者」或「篩持續陽性但PCR檢驗結果為陰性或 Ct≥30」，才可解除隔離。

居家照護規定：

境外移入個案

•符合一人一戶條件，在宅檢疫期間或期滿前確診者，繼續在宅隔離。若同住者有多名確診，或有必要之照護或被照護需求時，得多人一戶，其餘同戶內不得有未確診者。

•完成居家檢疫返家後確診者，得適用本土個案之居家環境條件；其餘境外移入確診個案，原則不適用居家照護。

本土個案

•一人一室（單獨房間含衛浴）為原則，同為確診者得多人一室。若每次浴廁使用後，均能適當清消，則可於無獨立衛浴房間隔離。解隔後，接續自主健康管理7天。

•同住的未確診者，原則上不超過四人，需於同戶其他房間居家隔離。隔離至同戶最後確診個案之確診日後10天。

•隔離期間，第5、10天進行家用快篩，如同戶的有新增確診個案，則改為每三天快篩一次。解隔後，進行7天加強版自主健康管理，期間第3、7天進行家用快篩。

居家照護模式：

確診者進行照護期間，以電子圍籬進行管制，輔以雙向簡訊進行追蹤關懷。地方政府會成立「COVID-19個案關懷服務中心」，進行健康評估、定期關懷及發送快篩試劑，必要時提供遠距醫療服務，及後送就醫事宜。

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