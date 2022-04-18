圖表整理包／一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
近日本土疫情升溫，患者以輕症及無症狀為主，為維持醫療量能，指揮中心宣布調整輕重症分流收治條件，明訂65歲以下、無懷孕或無血液透析的輕症個案可居家照護。
「居家照護」和過去常聽到的「居家檢疫」及「居家隔離」，究竟有什麼分別？一樣在家為何差很大？未配合將遭開罰多少錢？《聯合新聞網》整理三者所針對的對象、天數、規定、篩檢形式等區別，助你迅速釐清狀況。
Q：居家檢疫是什麼？
居家檢疫對象：具國外旅遊史者。
居家檢疫天數：10天。並自第11天起接續自主健康管理7天。
居家檢疫規定：
˙除有特殊原因要外出，需向衛生主管機關申請許可外；其餘時間均應留在家中或隔離地，不得隨意外出，也不得搭乘大眾運輸工具。
˙以自宅或親友住所ㄧ人一戶為原則。如家戶無法符合一人一戶檢疫條件，須入住防疫旅宿完成10天檢疫。
˙檢疫期間有症狀不得自行就醫，應由當地衛生機關安排就醫。
居家檢疫檢測措施：
(一) PCR檢測(計1次)：
於入境時(第0天)依現行措施進行PCR檢測。
(二) 家用快篩試劑檢測(計5次)：
檢疫期間第3、5、10天各進行一次快篩，檢疫期滿不再實施PCR採檢作業。
7天自主健康管理期間第3天、第6-7天，各執行1次快篩。
未配合居家檢疫：入境時未詳實填寫資料，可處1萬至15萬元罰鍰；擅自外出可處新台幣10萬元以上、100萬元以下罰鍰。
Q：居家隔離是什麼？
居家隔離對象：與確診者密切接觸者，或與居家照護的輕症確診者同住者。
居家隔離天數：10天。並自第11天起接續自主健康管理7天。
居家隔離規定：
•居家隔離維持以一人一室為原則。
•若能遵守居家隔離規定，且每次使用浴廁後都能適當清消，則可在不含獨立衛浴設備的個人專用房間隔離。
•若家戶中所有同住者都是隔離者，可同戶隔離。
•入境者在檢疫期間轉為隔離身分者，以在原檢疫地點隔離至期滿為原則，但為降低風險，不適用放寬後的居家隔離規範。
居家隔離檢測措施：
(一) PCR檢測(計1次)：
接觸者經疫調匡列時，會安排一次PCR。
(二) 家用快篩試劑檢測(計4次)：
隔離期間第5至7天、隔離期滿當日（接觸日次日起第10天）、自主健康管理期間第2天及第4天實施。
無第10天快篩試劑者，先以自主健康管理期間要使用的快篩試劑執行檢測，並在隔離期滿後，主動洽詢「隔離通知書填發單位」，由其協助轉介「現居地」地方政府衛生局所領取快篩試劑。
未配合居家隔離：有擅自外出或其他違規情節，可處20萬至100萬元罰鍰。
Q：居家照護是什麼？
居家照護對象：確診者無症狀或輕症，年齡未滿65歲，且無懷孕或血液透析(洗腎)者。
居家照護天數：不一定，須符合「退燒至少一天、症狀緩解」，且「距發病日或採檢日10天以上，自行以家用快篩陰性者」或「篩持續陽性但PCR檢驗結果為陰性或 Ct≥30」，才可解除隔離。
居家照護規定：
境外移入個案
•符合一人一戶條件，在宅檢疫期間或期滿前確診者，繼續在宅隔離。若同住者有多名確診，或有必要之照護或被照護需求時，得多人一戶，其餘同戶內不得有未確診者。
•完成居家檢疫返家後確診者，得適用本土個案之居家環境條件；其餘境外移入確診個案，原則不適用居家照護。
本土個案
•一人一室（單獨房間含衛浴）為原則，同為確診者得多人一室。若每次浴廁使用後，均能適當清消，則可於無獨立衛浴房間隔離。解隔後，接續自主健康管理7天。
•同住的未確診者，原則上不超過四人，需於同戶其他房間居家隔離。隔離至同戶最後確診個案之確診日後10天。
•隔離期間，第5、10天進行家用快篩，如同戶的有新增確診個案，則改為每三天快篩一次。解隔後，進行7天加強版自主健康管理，期間第3、7天進行家用快篩。
居家照護模式：確診者進行照護期間，以電子圍籬進行管制，輔以雙向簡訊進行追蹤關懷。地方政府會成立「COVID-19個案關懷服務中心」，進行健康評估、定期關懷及發送快篩試劑，必要時提供遠距醫療服務，及後送就醫事宜。
▪【疫情專題】4月18日新增本土1,390例、境外移入90例 無病歿
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
▪【QA整理包】輕重症分流「誰才可住家裡」？秒懂居家資格、解隔條件
▪【QA整理包】公費快篩試劑領取及PCR篩檢問答 檢測者需符這些條件
▪【QA整理包】實聯制能不掃嗎？「台灣社交距離App」10個QA懂怎麼用
▪【QA問答】打疫苗才進辦公室？快篩費用誰付？勞工權益一次看清楚
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言