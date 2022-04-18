QA整理包／兒童是否打疫苗爸媽好苦惱 看國外施打狀況、副作用、不建議接種者

新冠肺炎本土疫情仍繼續延伸，指揮中心指揮官陳時中預估染疫人數將達345萬，衛福部昨(17日)通過6至11歲兒童施打莫德納的緊急使用授權(EUA)，聯合新聞網替讀者整理了兒童疫苗打什麼牌子、可能副作用、不建議接種對象、國內外專家對兒童疫苗看法，疑惑一次解開。

施打品牌為莫德納，2劑，每劑0.25毫升(成人劑量一半)。

兒童施打莫德納停看聽。製表／醫藥組

常見副作用：注射部位局部疼痛、疲倦、頭痛、發燒。

嚴重副作用：心肌炎、心包膜炎，但目前皆無兒童個案。

需立即送醫：出現心跳過快、顫動、呼吸急促、胸痛。

歐盟、澳洲等30多個國家臨床資料顯示，12至18歲青少年相較，幼兒接種莫德納後出現心肌炎、心包膜炎等風險明顯較低，不過，仍需觀察更久時間，才能釐清安全上的疑慮。

陳時中表示，目前符合接種資格的兒童人數約120萬人，難以估計接種率，美國也僅3成多。本周三衛福部「傳染病防治諮詢會預防接種組」（ACIP）委員將舉行專家會議，討論接種的對象、開打時程。如決定開打，需調查家長意願、填寫同意書等，指揮中心將加緊作業。

目前正在發燒感冒、對疫苗成分有嚴重過敏反應者。

長庚大學醫院系小兒科教授林奏延：

以全球染疫死亡率估算，我恐有五十例兒童確診死亡，「社會可以接受嗎？」呼籲盡速討論幼兒打疫苗，並建議第一劑疫苗以mRNA疫苗為主，減少兒童重症機會。

台大兒童醫院院長黃立民：

孩子確診新冠肺炎的症狀與大人類似，若連續三天高燒不退、呼吸困難、活力變差，以及確診幼童為一歲以下，應於24小時內就醫。香港有報告指出，兩名小孩染疫引發腦炎死亡，日本也有不少病毒攻擊孩童腦部案例。

黃立民也說，先前有很多人憂心兒童青少年施打疫苗會發生心肌炎等副作用，但五至十一歲孩童發生風險並沒有比較高，與青少年差不多。

陽明交通大學醫管所兼任副教授洪子仁：

以色列去年一項研究指出，在小朋友尚未能施打疫苗前，若父母親皆施打ＢＮＴ疫苗，對小孩防範Delta變異株有百分之五十八的保護力；在小朋友尚未打疫苗前，家中成人完成疫苗接種，可以保護小朋友。

打BNT國家：

美國：5歲以上BNT、12歲以上BNT。

日本：5-11歲BNT。

南韓：5-11歲BNT。

歐盟：5-11歲BNT。

BNT、莫德納都有接種國家：

澳洲：6歲以上可打莫德納、12歲以上BNT。

英國：5-11歲莫德納、BNT皆有。

加拿大：5-11歲BNT、6-11歲莫德納。

美國：

美國自去年11月開放5歲至11歲族群接種輝瑞BNT兒童版疫苗，劑量為成人所使用的三分之一，截至4月12日，美國5~11歲的族群，約有34.8％已接種1劑疫苗，28.1％完成施打2劑。

不良反應事件，美國CDC去年12月30日發表相關報告，表示從輝瑞兒童疫苗緊急授權通過以來，打出的900萬劑僅出現少數嚴重不良反應，11月12月共收到4000多份不良反應通報，其中100件為嚴重事件，常見症狀為發燒及嘔吐，另外有11起心肌炎報告，其中7名額同在報告發布時已經康復，4名仍在康復中。

英國：

最初開放患有特殊疾病的兒童群族接種，本月4日才全面批准5-11歲兒童接種，儘管官方仍未公開接種數據和不良反應通報，但不少專家都抱持正面看法，雖然對染疫獲得抗體的兒童來說短期效益不大，但可以降低兒童在未來出現的變種病毒中，再次染疫的風險。

南韓：

2月爆發的Omicron變種病毒疫情，兒童確診數暴增，於3月底正式開放5-11歲兒童族群施打輝瑞兒童版疫苗。南韓政府已經宣布自18日起全面解除社交距離，僅保留強制配戴口罩措施，進入與病毒共存模式。

日本：

從2月下旬開始，開放5-11歲兒童施打新冠疫苗，為BNT兒童版疫苗，劑量為成人所使用的三分之一，兩劑間隔3週，厚生勞動省表示，4月1日前接種的幼童中，疑似副作用的反應有13件，多為接種時感到疼痛、壓力引發血壓變低、脈搏減少等迷走神經過度矯正。（vasovasgal reflex）

13起中，有2起症狀較為嚴重，一起為3月接種疫苗的7歲男童，有心肌炎、心包炎症狀，但目前已經好轉，厚勞省指出，5-11歲兒童出現副作用的比例，比12歲以上青少年接種第一劑時來低。

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