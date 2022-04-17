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高市警須幫領快篩？警局強調未前往八大發放

中央社 / 高雄17日電

高市多名官警染疫，警界人心惶惶，有媒體報導指員警被要求發快篩試劑給八大娛樂場所使用，引發員警不滿。市警局澄清無前往風險場域發放試劑要求，並強調已減少或暫緩部分勤務。

有媒體報導，高市已有多名官警確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），但市警局不僅未減少擴檢勤務，衛生局還要求員警領快篩劑給八大娛樂場所使用，復業後還要執行稽查，讓基層直罵「就是要我們往確診火堆衝」。

高雄市警察局今天發布新聞稿表示，高雄市針對特定娛樂場所員工進行篩檢，要求特定娛樂場所全體員工15日起應持有PCR陰性證明，且復業當日使用家用快篩篩檢，才能恢復營業，警察局本於市政一體，結合主管機關執行稽查等作為。

警察局指出，因應特定娛樂場所疫情風險管制，提供6000劑居家快篩試劑給警察局，依各轄區分布場所及從業人員數量，通知各場所負責人到派出所依人數領取使用；而15日所屬從業人員居家快篩陰性前，各場所無營業，自無基層員警前往風險場域發放家用快篩試劑的要求。

警察局表示，為保護員警執勤安全，自2月9日、3月29日持續發放2萬2396份快篩劑，配發給外勤員警快篩，加強自我健康檢測；並已加購防護面罩、防護衣、消毒酒精、口罩等物資，提供第一線基層員警執勤使用，防護裝備充足。

警察局並指出，目前已減少或暫緩部分勤務，如家戶訪查、常訓等勤務。15日起特殊娛樂場所復業，由各分局以常態性巡邏或快打勤務結合衛生單位執行防疫稽查勤務，並未增加基層同仁負擔，且未影響輪休（假）。

在防疫投保部分，警察局指出，第一線防疫工作人員約3270人，已依相關規定辦理投保，經費由警政署挹注；另其他防疫相關人員，如分局內勤、警備隊、交通分隊、偵查隊等，市警局已調查辦理投保中，其餘人員採自費方式辦理；為鼓勵執行防疫勤務人員辛勞，還可報領「執行大型活動重要勤務人員獎勵金」每月最高新台幣5000元，並從優辦理敘獎。

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