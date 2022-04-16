快訊

成棒／北市興富發驚傳7人確診 退出本屆春季聯賽

新北快篩試劑庫存吃緊 市府下單急催廠商交貨

中央社 / 新北16日電

新北市政府今天表示，新北快篩試劑存量只剩9800劑，下單採購6萬劑、向中央申請20萬劑都尚未到貨；因每天解除隔離人數多，快篩試劑即將用罄，全力催貨以供應防疫所需。

新北市政府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會今天下午舉行，新北今天新增434例本土確診病例，新北今天可以解除隔離人數為939人。

新北市衛生局長陳潤秋表示，目前有99.5%確診者是輕症或無症狀，還是要做好個人防疫措施，避免成為傳播媒介；另外，新北的快篩試劑只剩下9800劑，市府已向廠商下單採購6萬劑，但一直延遲尚未到貨。

衛生局指出，居家照護者所需定期篩檢的試劑，會放在關懷箱中，由新北市經濟發展局採購配送；但新北每天解除隔離者約800至900人，解隔前都需要快篩，衛生局發放到醫院及衛生所的試劑用量大。

衛生局表示，日前中央鼓勵地方申請快篩試劑，新北所申請的20萬劑也沒有到貨，快篩試劑面臨用罄壓力，會盡速催請廠商交貨。

針對新北全面實施居家照護後有個案反映延遲收到「居家關懷箱」，陳潤秋解釋，許多是溝通上的認知誤會，個案雖經核酸檢測（PCR）陽性，但需中央流行疫情指揮中心確認立案取得案號。

她說，中央再交由市府衛生局轉給核心醫院評估，派案確認是居家照護對象後，才會寄送「居家關懷箱」。中間有資料傳輸、分流派送的時間差，會與中央溝通縮短流程。

關懷箱內含10天份的口罩、快篩試劑、泡麵零食、衛生教育宣導單、溫度計等，經濟發展局會根據名單下單給物流公司，在24小時內配送關懷箱到府。

新北市副市長劉和然及陳潤秋都表示，目前居家照護者不需血氧機，因此，箱內沒有血氧機；確診者平常家戶就要準備溫度計以監測體溫，也要準備慢性病藥物、退燒藥物等常備用藥，也無需等待關懷箱內的溫度計才能填寫生理監測的資料。

陳潤秋指出，居家照護者只要收案，醫院會聯繫給予關懷健康，第一線醫護、院所、行政單位都盡心照顧病患，有任何需求可以直接與區公所關懷中心聯繫。

新冠肺炎

延伸閱讀

中和2歲童延誤就醫、三峽一家6口用藥遭拒？新北衛生局回應

剛訪完陳時中與侯友宜 記者晚間證實確診

同場2記者快篩陽性 陳時中莊人祥免篩僅需自我健康監測

台灣小、容易聚集！侯友宜認時空背景不同：要快速轉換

相關新聞

幫領快篩發放八大娛樂場所 高雄警罵翻了

新冠疫情侵襲高雄警界，已有兩分局含一名分局長在內共十二名官警染疫，但高市警局不僅未減少擴檢勤務，衛生局還要求員警領快篩劑...

指揮中心祭「三劑令」 旅行業者炸鍋

指揮中心昨宣布四月廿二日起，得要完成三劑疫苗接種，才能參加進香團、旅行團、健身房等。指揮中心「三劑令」一出，旅行業者全炸...

人人自危！除了快篩試劑難求 藥師曝這類藥品銷量增4成

新冠肺炎疫情嚴峻，人人自危，紛紛搶購快篩試劑篩檢疫。指揮中心指揮官陳時中表示，現在大家對快篩需求漸漸提高，目前市面上快篩...

中央緊急徵用快篩試劑 地方庫存快見底

中央緊急徵用快篩試劑，部分縣市眼見快篩試劑就要見底，廠商卻告知無法供貨，急得向中央喊話。台中市借出三千劑，僅剩五天庫存，...

國外兒童打疫苗抗體增 台灣可能先開放莫德納

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天宣布，食藥署明天將開專家會議審查兒童疫苗，五至十一歲孩童較有機會先開放接種莫德納疫苗...

南韓解封降級 陳時中：我可能跟進　

台灣本土疫情快速攀升，南韓昨宣布未來解封降級、放寬管制，指揮中心指揮官陳時中表示，南韓經過約兩個月痛苦時期，染疫率非常高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。