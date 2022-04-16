新北快篩試劑庫存吃緊 市府下單急催廠商交貨
新北市政府今天表示，新北快篩試劑存量只剩9800劑，下單採購6萬劑、向中央申請20萬劑都尚未到貨；因每天解除隔離人數多，快篩試劑即將用罄，全力催貨以供應防疫所需。
新北市政府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會今天下午舉行，新北今天新增434例本土確診病例，新北今天可以解除隔離人數為939人。
新北市衛生局長陳潤秋表示，目前有99.5%確診者是輕症或無症狀，還是要做好個人防疫措施，避免成為傳播媒介；另外，新北的快篩試劑只剩下9800劑，市府已向廠商下單採購6萬劑，但一直延遲尚未到貨。
衛生局指出，居家照護者所需定期篩檢的試劑，會放在關懷箱中，由新北市經濟發展局採購配送；但新北每天解除隔離者約800至900人，解隔前都需要快篩，衛生局發放到醫院及衛生所的試劑用量大。
衛生局表示，日前中央鼓勵地方申請快篩試劑，新北所申請的20萬劑也沒有到貨，快篩試劑面臨用罄壓力，會盡速催請廠商交貨。
針對新北全面實施居家照護後有個案反映延遲收到「居家關懷箱」，陳潤秋解釋，許多是溝通上的認知誤會，個案雖經核酸檢測（PCR）陽性，但需中央流行疫情指揮中心確認立案取得案號。
她說，中央再交由市府衛生局轉給核心醫院評估，派案確認是居家照護對象後，才會寄送「居家關懷箱」。中間有資料傳輸、分流派送的時間差，會與中央溝通縮短流程。
關懷箱內含10天份的口罩、快篩試劑、泡麵零食、衛生教育宣導單、溫度計等，經濟發展局會根據名單下單給物流公司，在24小時內配送關懷箱到府。
新北市副市長劉和然及陳潤秋都表示，目前居家照護者不需血氧機，因此，箱內沒有血氧機；確診者平常家戶就要準備溫度計以監測體溫，也要準備慢性病藥物、退燒藥物等常備用藥，也無需等待關懷箱內的溫度計才能填寫生理監測的資料。
陳潤秋指出，居家照護者只要收案，醫院會聯繫給予關懷健康，第一線醫護、院所、行政單位都盡心照顧病患，有任何需求可以直接與區公所關懷中心聯繫。
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