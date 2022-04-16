花火節在即突現採陽個案 澎湖建議重啟加嚴措施
1名台灣女子今天凌晨在澎湖身體不適，經三軍總醫院澎湖分院PCR採檢出陽性反應，澎湖縣政府已發現有5人與這名女子有密切接觸，1人採檢陰性反應，安置檢疫所，另4人昨天已搭機返回台灣本島。
澎湖縣府今天表示，已通知相關縣市政府衛生局匡列採檢，澎湖縣府擔心影響月底舉辦的花火節活動，正積極做疫調，匡列可能的接觸者。
澎湖縣政府今天表示，這名女子是為了6月間舉辦的戶外音樂會活動，昨天到澎湖場勘，直到今天凌晨，她發燒喉嚨痛，身體不適，到三總澎湖分院就醫，才採檢出陽性反應。
澎湖縣政府接報，立即展開疫調，發現有5人曾與這名女子接觸，1人經採檢陰性反應，暫留澎湖興仁檢疫所，另4人昨天晚間已返回台灣本島。
由於澎湖花火節訂4月25日到6月30日舉行，活動即將登場，澎湖卻突然傳出採檢陽性反應個案，為避免影響花火節舉辦，澎湖正疫調追密切接觸者。澎湖縣府表示，由於採檢陽性的女子場勘的音樂活動，與花火節無關，不影響花火節活動，縣府已將向中央流行病疫情指揮中心建議，在澎湖機場、港埠，重啟加嚴措施。
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