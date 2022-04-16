不是每天都要戳鼻孔 陳時中曝「4個時機」才需自主快篩

指揮中心指揮官陳時中今天防疫記者會上說，現在大家對快篩的需求漸漸提高，指揮中心很快於徵用快篩試劑部分，將展開實名制配發，但還需要一點時間，相關配送也會盡早開始，目前市面上快篩試劑的供貨情形，藥局缺貨的大約情形是一半一半，超商供貨情形良好，但據他們反映，叫貨上比較困難，等一下指揮中心也會與供應商聯繫要求供貨充足。

陳時中說，家用快篩不用天天篩，至於目前家用快篩試劑適用時機，包括適用於感染病毒比例高的地區，如確診者足跡熱區、曾與確診者有接觸史、曾前往人潮眾多的場所、曾與確診者足跡重疊。同時也會針對幾個高風險區域，經快篩試劑交給地方政府針對地方高風險區域發放。

至於民眾如自覺有風險且出現呼吸道症狀，請佩戴醫用口罩前往「公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所」掛號就醫，由醫師評估發放試劑後自行檢驗。

醫療資源統計。圖／指揮中心提供 快篩適用時機。圖／指揮中心提供 醫療資源統計。圖／指揮中心提供 陳時中說，對於旅行社沒溝通，指揮中心就直接宣布政策，「我們很抱歉，一定會盡量來溝通。」圖／指揮中心提供 莊人祥說，家人跟確診者共同居家照顧，如果快篩陽性，第一時間請和當地政府的關懷就醫平台聯繫，請地方政府安排就醫。圖／指揮中心提供

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