職訓所人員須打3劑疫苗 勞動部：目前接種率62%

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
本土疫情延燒，中央流行疫情指揮中心昨宣布職訓場所工作人員必須完整接種第3劑疫苗。示意圖，圖中人物與本新聞無關。本報資料照片
本土疫情延燒，中央流行疫情指揮中心昨宣布職訓場所工作人員必須完整接種第3劑疫苗。示意圖，圖中人物與本新聞無關。本報資料照片

本土疫情延燒，中央流行疫情指揮中心昨宣布職訓場所工作人員必須完整接種第3劑疫苗，勞動部表示，目前工作人員約為1萬3000人，98.9％已接種2劑疫苗，第3劑接種率則為62%。近日也將修正指引，要求工作人員接種第3劑疫苗，針對無法接種疫苗者，則要求每周提供快篩證明。

本土疫情確診案例近日屢創新高，指揮中心昨天宣布22日起，24類場域工作人員需完整接種3劑疫苗，其中包括職業訓練場所。勞動部勞動力發展署訓練發展組組長沈文麗表示，目前職訓場所工作人員約有1萬3000人，98.9%已接種第2劑疫苗。

沈文麗說，目前第3劑的接種率為62%，配合指揮中心規定，近日將修正防疫指引，要求工作人員接種第3劑疫苗，若未接種，則必須每周提供快篩陰性證明，針對首次到職訓所的工作人員，無論有沒有接種過第3劑，都應提供3日內快篩證明。

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