本土疫情炸鍋...網問「還能出去玩嗎？」醫點3類人不宜外出

國內本土疫情不斷擴大，昨天(15日)單日新增1209例，創下歷史新高，指揮中心也宣布4月22日起，要接種三劑疫苗，才能參加進香團、旅行團、健身房等。日日創高的數字也讓民眾擔憂會不會又回到三級警戒，現在還能出去玩嗎？毒理學專家招名威認為，疫苗覆蓋率較去年高很多，加上多為輕症，認為無須升級，點名這3類人比較不宜外出。

招名威15日在臉書指出，疫情延燒但不用升三級，首先，疫苗覆蓋率比去年高非常多，至此都有超過8成的民眾有防護力，此外，面對的病毒以Omicron為主，輕症的比率近99.9％，比去年的病毒的毒性要低很多，死亡率也低，對於已經施打疫苗的人來說傷害是很低的。

第三，人民的生計也必須照顧，加上國際社會還有俄烏戰爭，若再走回完全封閉的狀況，台灣的經濟勢必雪上加霜。很多人也好奇疫情越來越嚴重，還能繼續國內旅遊嗎？招名威表示「當然可以」，只是有幾點要注意。

招名威說，旅行途中除了在意不要被他人傳染外，重點是不要把病毒傳給別人，必要措施就是施打完整兩劑疫苗是首要條件，至少保護自己也保護別人，第二，應隨身攜帶酒精，隨時消毒，減少病毒黏在身上或衣物上的機率。

招名威也點出家中有幼童、醫師不建議施打疫苗的群族（慢性疾病患者）、未施打的年長者族群，這些人建議「不應外出旅遊」，也不要太頻繁群聚，避免將病毒帶回家傳染以上未施打疫苗的家人。

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