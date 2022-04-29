QA整理包／確診了該怎麼辦？秒懂通報流程、居家照護資格、最新解隔條件

（更新時間：04/29 11:14／更改：居家隔離天數指引及同住未確診者之規定）

本土疫情升溫，鑑於Omicron病毒株傳播快速，患者以輕症及無症狀為主，指揮中心14日宣布調整COVID-19確診者輕重症分流收治條件，以增強醫療應變量能。《聯合新聞網》整理民眾快篩陽性／確診後該怎麼做、分流該往哪去、接觸者是否該自行快篩等問題，助你快速釐清狀況。

Q：什麼狀況需要快篩？

1.出現輕微症狀「喉嚨痛、咳嗽、流鼻涕」等症狀持續了3天以上，建議做快篩或PCR篩檢。可自行購買快篩劑，或者到合作診所索取公費快篩劑。

2.有接觸史/被匡列隔離者當家人親友同事確診，被匡列密切接觸者，但還沒拿到快篩劑；或者有接觸史但沒被匡列，有感染疑慮時，也都會使用到快篩劑。

3.學校／公司／參加活動要求：目前教育部要求高中以下學校工作人員儘速接種3劑新冠肺炎疫苗，如醫師不建議施打或因個人因素無法施打，須每周1次快篩或PCR陰性，才能提供服務。有些企業基於職場防疫需求，會要求員工定期快篩，另外許多活動在舉辦時也要求要有快篩證明，故需求量不小。

Q：快篩試劑取得的管道

1.民眾可自行到超市、超商、藥妝店購買。

2.持健保卡實名制購買，5劑500元。

3.公費支付的免費快篩試劑需是已出現症狀，且必須在就醫時經由醫師認可後才能領取。可至指定醫療院所進行公費PCR篩檢。想再詳細了解可參考「公費快篩QA整理包」。

4.居家檢疫、居家隔離者，由公費發給。

Q：快篩結果為陽性，該怎麼處理？

不要緊張！快篩還不代表確診，依身份不同有以下處理方式：

居家隔離、居家檢疫者： 立即與當地衛生局聯繫，或撥打1922通報，依指示處理。

立即與當地衛生局聯繫，或撥打1922通報，依指示處理。 一般民眾：戴好口罩後盡速至鄰近的採檢院所進行進一步檢測，切記勿搭乘大眾運輸工具。

Q：真的PCR確診了，我該做什麼？

填寫「確診者自主回報」系統5月1日「確診者自主回報系統」上路，確診者會收到透過法定傳染病通報系統發送的連結網址，登入後填寫上述同住親友及校方、公司、機關（構）防疫長或其主管的姓名、住址、電話、電郵等可供聯繫資料，再由系統發送通知書給同住親友。

此系統也會通知校方、公司、機關（構）防疫長或其主管請其匡列學校、職場接觸者並回傳名冊，提供給衛生局開立電子居隔單以供作請假、保險、相關補助申請依據。

由該醫療院所評估後收治，或待當地衛生局聯繫安排至專責醫院隔離治療。

確診者主動回報相關指引。圖／指揮中心提供

Q：確診後我要住哪？可以選嗎？

依指揮中心最新指引，確診者依症狀輕重程度不同，分別收治於醫院、加強版集檢所或防疫旅館、居家照護：

醫院： 收治中重症、75歲以上高齡、血液透析、懷孕36周以上確診者。

收治中重症、75歲以上高齡、血液透析、懷孕36周以上確診者。 加強版集檢所或防疫旅館： 收治無症狀、70-74歲，生活可自理或有陪同照顧者、年齡65-69歲且獨居，或懷孕35週以內，或無住院需要但不符合居家照護信件之確診者 。

收治無症狀、70-74歲，生活可自理或有陪同照顧者、年齡65-69歲且獨居，或懷孕35週以內，或無住院需要但不符合居家照護信件之確診者 。 居家照護：未滿69歲，無血液透析、懷孕且符合居家照護條件者。須滿足確診者1室、同戶未確診者小於4人，且非65-69歲獨居者、孕婦、洗腎者等條件。

資料來源／指揮中心 製表／聯合報

Q：居家照護要注意、準備什麼？

Q：何時才能解隔離恢復自由身？

依病情緩解可下轉或解隔。

無症狀或症狀緩解，符合以下任一條件，始得解除隔離治療，並進行7天自主健康管理：

①距發病/採檢日第4天內：追蹤兩次快篩或PCR陰性/Ct≥30

②距發病/採檢日第5~9天內：追蹤一次快篩或PCR陰性/Ct≥30

③距發病/採檢日達10天，無須採檢

以上所稱快篩須由醫事人員執行；居家照護之確診者不適用條件1及2。

境外移入個案，於入境7天內提前解除隔離治療者，進行自主健康管理至入境第17天，並於入境第10天及有症狀時自行執行1次家用快篩。

另外4月26日增列，未確診者因必要之照護/被照護需求（如幼兒須有家長陪伴照顧），得與確診者同室，未確診者自最後同室接觸日，或確診者隔離期滿日後需再居家隔離「3+4」。

無症狀或輕症者解隔條件。圖／指揮中心提供

確診個案居家照護管理指引。圖／指揮中心提供

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