4100人份輝瑞口服藥抵台 估5月前再到貨10萬份
COVID-19疫情升溫，口服藥是避免染疫重症關鍵物資。知情人士透露，最新一批輝瑞口服藥約4100人份今天下午到貨，預計5月前還有更大量藥物將抵台，可能超過10萬人份。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，單日確診個案連2天創下台灣疫情史上新高。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，本土疫情還沒到高點，未來單日確診病例恐突破萬例。
指揮中心除了鼓勵民眾儘速接種COVID-19疫苗，口服抗病毒藥物也是減少染疫重症關鍵物資，指揮中心11日宣布又向輝瑞藥廠買到70萬人份的口服抗病毒藥物（Paxlovid），其中35萬人份藥物將於今年第2季前運抵國內，以因應疫情控制需求。
知情人士今天告訴中央社記者，下午已有一批4100人份輝瑞口服藥運抵台灣，並清關完成，預計未來2週還有更大量的口服藥物將抵台，數量可望超過10萬人份，效期也有機會再展延。
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