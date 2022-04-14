再爆874例確診 中重症高齡確診才送醫

本土爆增874例確診，確診數創新高！因應疫情重壓醫療能量，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞14日表示，未來僅「出現中重症」、「高齡70歲以上」、「正接受血液透析的患者」與「懷孕36周以上的孕婦」的確診者送醫。臺大醫院醫師李秉穎指出，雖然兒童輕症率低，但孩童染疫影響家長生活、課業銜接，仍需要特別關注。

修改收治分流條件

因應疫情升溫，為擴大醫療應變量能，指揮中心再度強化輕重症分流。羅一鈞表示，為了讓確診個案都能獲得即時的醫療照護，14日起再修改輕重症分流收治條件，僅「中重症」、「高齡70歲以上」、「正接受血液透析患者」與「懷孕36周以上的孕婦」需要送醫院，其餘染疫個案則將送往集中檢疫所或居家照護。

他補充說，若住院患者已無住院需求，不用等到解除隔離，就可直接下轉至加強版集中檢疫所、防疫旅館或居家照護。加強版集中檢疫所及防疫旅館主要收治65到70歲、陪同照顧者（如孩童）或懷孕未滿36週的輕症以下確診者。

近期兒童疫苗議題再起，民眾關心本土兒童的染疫狀況。台大醫院醫師李秉穎表示，目前18歲以下的兒童有1604例確診個案，其中沒有出現重症或死亡。但他坦言，現在多半是活動力佳的青壯年染疫，如果疫情繼續延燒，恐導致愈來愈多的兒童染疫。

李秉穎以美國的數據為例說，該國兒童新冠肺炎死亡率為萬分之一，相較成人低很多，但兒童染疫仍有很大的社會成本，如家長需要請假在家照顧小孩、停課後續課業銜接等問題，依舊不樂見兒童染疫的狀況。

本土爆增874例

本土疫情14日再創新高點，確診個案分布為：新北市(360例)，臺北市(164例)，桃園市(87例)，基隆市(60例)，花蓮縣(46例)，高雄市(42例)，臺中市(25例)，新竹縣(23例)，臺南市(19例)，宜蘭縣(15例)，新竹市(11例)，屏東縣(5例)，臺東縣(4例)，南投縣、彰化縣及苗栗縣(各3例)，嘉義市(2例)，雲林縣及嘉義縣(各1例)。

指揮中心指揮官陳時中表示，新增確診個案共分布19縣市，其中新增1例中症個案，為本國籍60多歲男性、沒接種過疫苗，血氧一度低至93％，但胸部X光顯示無明顯肺炎，目前正住院隔離並接受瑞德西韋治療，狀態穩定。

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