快訊

北市晚間追加8頁確診足跡 又見酒店網咖、台大校園也入列

幼童、長者怎買防疫保單？專家：市面上3張保單首選

再爆874例確診 中重症高齡確診才送醫

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
指揮中心指揮官陳時中14日表示，本土新增874例確診個案。（指揮中心提供）
指揮中心指揮官陳時中14日表示，本土新增874例確診個案。（指揮中心提供）

本土爆增874例確診，確診數創新高！因應疫情重壓醫療能量，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞14日表示，未來僅「出現中重症」、「高齡70歲以上」、「正接受血液透析的患者」與「懷孕36周以上的孕婦」的確診者送醫。臺大醫院醫師李秉穎指出，雖然兒童輕症率低，但孩童染疫影響家長生活、課業銜接，仍需要特別關注。

修改收治分流條件

因應疫情升溫，為擴大醫療應變量能，指揮中心再度強化輕重症分流。羅一鈞表示，為了讓確診個案都能獲得即時的醫療照護，14日起再修改輕重症分流收治條件，僅「中重症」、「高齡70歲以上」、「正接受血液透析患者」與「懷孕36周以上的孕婦」需要送醫院，其餘染疫個案則將送往集中檢疫所或居家照護。

他補充說，若住院患者已無住院需求，不用等到解除隔離，就可直接下轉至加強版集中檢疫所、防疫旅館或居家照護。加強版集中檢疫所及防疫旅館主要收治65到70歲、陪同照顧者（如孩童）或懷孕未滿36週的輕症以下確診者。

近期兒童疫苗議題再起，民眾關心本土兒童的染疫狀況。台大醫院醫師李秉穎表示，目前18歲以下的兒童有1604例確診個案，其中沒有出現重症或死亡。但他坦言，現在多半是活動力佳的青壯年染疫，如果疫情繼續延燒，恐導致愈來愈多的兒童染疫。

李秉穎以美國的數據為例說，該國兒童新冠肺炎死亡率為萬分之一，相較成人低很多，但兒童染疫仍有很大的社會成本，如家長需要請假在家照顧小孩、停課後續課業銜接等問題，依舊不樂見兒童染疫的狀況。

本土爆增874例

本土疫情14日再創新高點，確診個案分布為：新北市(360例)，臺北市(164例)，桃園市(87例)，基隆市(60例)，花蓮縣(46例)，高雄市(42例)，臺中市(25例)，新竹縣(23例)，臺南市(19例)，宜蘭縣(15例)，新竹市(11例)，屏東縣(5例)，臺東縣(4例)，南投縣、彰化縣及苗栗縣(各3例)，嘉義市(2例)，雲林縣及嘉義縣(各1例)。

指揮中心指揮官陳時中表示，新增確診個案共分布19縣市，其中新增1例中症個案，為本國籍60多歲男性、沒接種過疫苗，血氧一度低至93％，但胸部X光顯示無明顯肺炎，目前正住院隔離並接受瑞德西韋治療，狀態穩定。

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎

延伸閱讀

我國已1604兒童染疫 李秉穎：若確診上萬例恐10多位兒童死亡

新冠肺炎疫情六月底結束？ 台大醫師李秉穎兩個字回應

陳時中選北市傳指揮官接任人選出爐 李秉穎評三大要件

傳確診童進加護遭隱匿 羅一鈞：他人不需知病情

相關新聞

台灣小、容易聚集！侯友宜認時空背景不同：要快速轉換

新北今日增360例，市長侯友宜召開疫情記者會，除說明居家照護模式已經全面啟動外，也針對疫情現況說明，面對Omicron要...

全國萬人確診時怎麼辦？ 鄭文燦提桃園4大措施

桃園市長鄭文燦今天在防疫會後回答媒體問題，對國內確診人數如果飆升至萬人，桃園市有4大因應措施：

影／盧秀燕：台中市府下周起分艙分流、一樓洽公

台中市長盧秀燕今天宣布，下周一起，台中市政府啟動分艙分流的上班措施，市府各場域洽公區都在一樓。

校園類普篩？陳其邁：高雄會根據檢驗量能與風險評估

桃園跟中央申請20萬劑快篩試劑，要在校園進行類普篩，基隆校園也大量篩檢。高雄市長陳其邁表示，高雄會根據檢驗量能與風險評估...

快篩進校園等中央核定就啟動 林右昌：1周做2次就夠

基隆市長林右昌向CDC提報要在校園執行快篩計畫，林右昌今天說，目前還在等待中央的核定，計畫已做好，等中央核定及試劑下來，...

徵用4千萬劑快篩 陳時中保證不破壞市場「量足價穩」供應

新北市今率先試辦「居家照護計畫」，未來其他縣市是否也將比照舉辦？指揮中心指揮官陳時中說，新北在啟動前做很好的準備，包括協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。