新北啟動居家照護 侯友宜：確保醫療量能
專人倒垃圾、影音平台供追劇，新北市長侯友宜與衛福部長陳時中於14日，攜手啟動輕症居家照護計畫！侯友宜說，新變種病毒傳染速度快，但輕症患者多，「防疫該邁向另一個階段」。陳時中說，透過居家照護進行分流輕重症，能有效防止醫療系統潰，他讚賞新北市居家照護，在從生活面、醫療面都有全面落實。
新北率先啟動居隔
本土疫情連日升溫，新北確診個案數字都是各縣市最高，13日新北就驚傳264例確診個案。對此，新北市政府將率先配合指揮中心公布「確診個案居家照護管理指引」，實施輕症者居家照護的防疫規範，規定在確診者與同住家人符合環境、健康等條件下，就能夠進行居家隔離。
侯友宜表示，新北已先行試辦了居家照護計畫，狀況良好，14日正式全面啟用居家照護計畫，會公開新北居家照護手冊供民眾參閱。他說，此手冊也許沒有做到百分之百，且每個地區的疫情狀況不盡然相同，但還是希望新北政府在居家過程當中的諸多細節，能提供給中央與其他地方政府更多幫助。
專人代為運送垃圾
新北市政府副秘書長劉和然說，已將先前成立的檢疫關懷中心，升級為居家照護關壞中心，加強居家隔離、集中檢疫所、專責病房與加護病房的四級防護。而新增的居家照護計畫分為「生活關懷」與「健康照顧」兩大部分。而生活關懷部分，包括協助民眾採買物資、進行居隔居檢訪查、也有垃圾清運與寵物照護等服務。
他指出，居家照護者會在24小時內收到「關懷箱」，內容物包括衛教資訊、口罩、快篩試劑、溫度計與專用垃圾袋，還提供影音平台供民眾追劇。而針對民眾採買需求、與垃圾清運問題，關懷箱中都附有詳細的資訊與流程說明書。
諮商熱線可解憂
而針對「健康照顧」部分，衛生局局長陳潤秋表示，一旦接獲確診個案名單後，除了65歲年長者確定送醫外，會交由醫院進行評估分流。她說，衛生所會聯繫並協助個案，設立電子圍籬、進行簡單疫調，同時啟動後續的生活輔導，如進行自主健康問卷的互動式關懷。而居家照護民眾有任何不適，新北七大醫院都有24小時專線進行諮詢，進行遠距通訊與視訊門診。
考量到部分居隔民眾，可能出現過度緊張焦慮等的情形，新北居家照護計畫、臨床心理師公會與諮商心理師公會通力合作，特別開辦「安心解憂專線」，由專業心理師接聽民眾的心理困擾，提供專業諮詢，以調適心情。
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