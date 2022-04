疫情持續燒 該堅持「動態清零」還是與病毒「共存」？

在德國之聲中文網最新一期推特空間時事討論直播節目《To be or not to be─清零還是共存?》中,台灣流行疾病學專家何美鄉和美國公共衛生問題專家黃嚴忠與聽眾網友互動討論了目前中國國內正在熱議的繼續「動態清零」還是「與病毒共存」的防疫政策問題。

台灣流行疾病學專家何美鄉以台灣為例指出,現在「沒有選擇不與病毒共存的權利,因為病毒的屬性已經選擇與人類共存」。她說,新冠病毒不會消失,也很難用傳統的隔離的方式進行阻絕。即便中國可以採取封城等嚴格的方式,也只是局部性質地短暫清零。但是病毒還會在其它地方繼續存在。她表示:「這個病毒已經進入到人類的生態空間。從這個角度來說,我們勢必要在某一個時候與病毒共存」。她強調說,現在新冠疫苗和治療新冠肺炎的藥物都已經推出,再加上Omicron變體表現出較弱的毒性,所以現在是與病毒共存的「比較好的時機」。

美國公共衛生問題專家黃嚴忠認為,中國執行的清零政策下,「可能超過90%的人缺乏免疫力,或者說沒有接觸過新冠病毒,屬於『脆弱群體』」,所以從這個意義來說,中國現在的確是不具備「共存」條件。他指出,但是中國採取相應的政策措施努力向「與病毒共存」的方向發展。而清零措施可能只能達到適得其反的效果。

「共存」是否會造成大量死亡病例出現?

有聽眾發言向防疫專家提問,上海在目前的條件下,如果採取共存的方式,會不會造成大量的死亡病例出現,尤其是有基礎病的老人?

黃嚴忠回應說,這種擔憂是合理的。看到近期香港的例子,香港有很多沒有接種過疫苗的老年人在感染新冠病毒之後死亡。而上海目前也有很多老年人沒有接種疫苗。他說:「如果能把老年人群體保護好,讓老年群體的疫苗接種率達到90%以上,特別是第三針也打好,無論施打的是哪一種疫苗,都可以大幅降低死亡率。另外就是如果可以讓老人及時得到,最好是免費得到輝瑞的藥物就更好。這樣可以大幅降低死亡率。」

不過黃嚴忠也強調,完全完全避免死亡病例出現是不可能的。「沒有一個公共政策可以完全規避整個風險」。

「共存」不等於「躺平」

美國公共衛生問題專家黃嚴忠表示,中國國內很多人一提到與病毒「共存」,就和「躺平」的概念聯繫在一起,而這是「一種誤區」。他說:「據我的了解,沒有哪個採取與病毒『共存』的國家是真正意義上的『躺平』。即便是在美國,政府也採取了一系列措施,例如入境時需要提供前一天的陰性檢測證明。」

他說,按照中國官方的數據,上海目前感染新冠病毒的病例中,98%的感染者屬於無症狀感染,只存在極少的重症,且無死亡病例出現。他說:「這說明這波感染的致死率已經達到很低的水平,為『共存』提供了很好的條件。」

台灣流行疾病學專家何美鄉指出,現在各國使用的疫苗是基於原始病毒株研發的,所有疫苗刺激出的免疫力在應對Omicron變體的時候都只有少的部分有效。但是,研究發現,在接種了疫苗後再感染Omicron變體,不但可以刺激出針對Omicron的抗體,同時也可以刺激出針對其它變種的抗體。她說:「我在台灣開玩笑說,如果你運氣好,你的第四劑疫苗就是Omicron感染。」

有聽眾表示,對中國國產疫苗缺少信任,所以遲遲沒有接種。何美鄉回應說,中國的疫苗剛問世的時候對預防新冠病毒感染的效力的確要差一些,但是新近香港大學針對接種過三劑新冠疫苗的人群調查發現,接種三劑科興滅活疫苗之後,預防重症的效果和包括輝瑞疫苗在內的其它疫苗相比,效果一樣好。

恐懼是放開的最大阻礙?

中國在2020年夏天以來,因感染新冠病毒而導致死亡的病例數量相當少。也正因此,很多人擔心如果一旦防疫措施放松,會不會導致大量死亡病例的出現。而反過來,民間的恐懼感和擔憂也有可能成為防疫政策放開的阻礙。

美國公共衛生問題專家黃嚴忠說,恐懼來自不確定性,這是人們正常的反應。但是隨著科學界對病毒的認識逐漸加深,再加上Omicron變體毒性大大減弱,如果「再一味地強調對病毒的恐懼和病毒的危害性,報道其它國家不好的方面,這會讓民眾更為恐懼」,他說,「這種恐懼會使某些特定政策更為合理化。恐懼成為政策持續的推動力。一旦碰到大規模感染,老百姓都跑去醫院,同時引起物資的搶購風潮、社會性恐慌,這些都會對社會經濟穩定帶來威脅。」

何美鄉補充說,從新加坡的資料來看,80歲以上的長者,如果沒有施打疫苗,100個感染者中,有20個人都會發展為重症,其中會有部分人死亡。但是如果接種了三劑疫苗,重症和死亡率則下降到0.7%。

但她也強調,病毒突變是隨機的。下一個病毒株毒性是強是弱,現在都沒辦法預測。

