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侯友宜、陳時中聯合記者會 現場媒體「快篩陽性」全體急篩檢

防疫快篩分5層次 診所發放限有症狀並經醫師評估

中央社 / 台北14日電

指揮中心指揮官陳時中今天說，防疫快篩分5層次，若是定點診所快篩，限有症狀且經醫師評估才會免費發放；政府計劃每月購買4000萬劑家用快篩，朝量足價穩方向提供。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，家用快篩需求增，卻有網路傳言指出，只要持健保卡去有公費快篩的診所就能領取免費的COVID-19家用快篩試劑。

陳時中今天在中央流行疫情指揮中心疫情記者會上澄清，全台定點診所發放快篩的對象是針對有呼吸道症狀者，到診所掛號就醫且經醫師評估，才會免費提供。

指揮中心也說明，未掛號看診或無症狀者，皆非快篩試劑發放對象；若幼兒的陪同看診者經醫師判斷後也可發放，但不可代家人領取。

陳時中表示，防疫快篩有分層次，首先是定點診所發放，是希望從有呼吸道症狀者中，經醫師評估，透過快篩找出確診者；再者，疫情高風險區域，也會發放公費快篩試劑，由地方政府適當運用於在社區疫情熱點或需要注意單位。

陳時中說，目前也有市售家用快篩，未來將以實名制提供，自覺有問題或想配合篩檢可使用；另外，部分企業自主管理時也會發放快篩試劑；最後，居家隔離或檢疫者，也會公費提供快篩。

陳時中說，快篩提供有多重管道，未來因應疫情升溫，要準備更多快篩試劑，政府計劃每個月購買4000萬劑家用快篩並適當分配，朝向量足價穩方向提供給民眾使用。

媒體提問，有藥局計劃在門口設置快篩試劑販售專櫃，以免確診者上門後遭匡列隔離。陳時中強調，醫療院所或藥局絕不會因有確診者足跡就要隔離停業，一定是在無適當防護下、接觸一段時間，判斷有風險才會停業，所以口罩一定要戴好。

媒體追問，民眾何時可用到政府購買分配的快篩。陳時中說，無論是進口或國產試劑購買，這幾天正在排程中，希望盡速提供，但他重申先前購買的管道都在，並未因政府徵用或購買破壞市場秩序。

媒體詢問，台灣與英國相比，防疫相關整備是否仍不足。陳時中說，台灣整體整備不比英國差，且目前防疫成果仍比英國好，相關物資可自製或外購，未來希望自製愈多愈好，防疫很多需要努力之處，尤其面臨新階段疫情，大家更要戒慎不恐懼，一起合作。

新冠肺炎 陳時中 快篩

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