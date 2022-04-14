染疫居家照護可叫外送 身體不適有多元聯繫管道

因應疫情，新北市已啟動確診者居家照護，指揮中心指揮官陳時中今天說，隔離在家可上網叫外送食物，若身體不是有醫療需求，也提供多元聯繫管道，請居家照護者放心。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，新北市連日單日新增確診個案最多，已啟動輕症或無症狀確診者居家照護。

媒體今天在中央流行疫情指揮中心記者會詢問居家照護事宜，身體有狀況時的聯繫管道為何，以及是否能叫外送。

陳時中說，居家照護者無法外出看病，若有醫療需求者，已建置遠距醫療平台協助，無法拿藥則由藥師送藥到家，有任何狀況可撥打緊急聯絡電話，也有有雙向簡訊可回報健康情況，再由相關醫事人員每天檢視回報，有就醫需求的可遠距醫療平台諮詢，或安排轉診就醫。

以新北市為例，陳時中說，新北市衛生局專線與關懷中心都可聯絡，原本的「新北iCare健康雲」APP也可運用，另外還有中央的遠距醫療平台，有多元聯繫管道，居家照顧者請放心。

生活照顧方面，陳時中說，居家隔離相對生活不便，會加強生活關懷，而民眾平時常用的美食外送平台也可使用。

陳時中也說，衛生福利部次長石崇良正在與各縣市召開會議討論確診者居家照護事宜，已經啟動居家照護的新北市已做好充足準備，協調民政系統與里長協助，溝通良好，醫療整備也做好。

陳時中說，很多縣市各有想法，有幾個縣市也已做好相當整備，彼此交換意見，互相合作互相信任，替未來出現大量確診個案發生時打下基礎，可收治較多輕症或無症狀患者，可保存醫療量能，讓重症照護更好。

媒體另提問，新北市宣布若全台單日新增確診數破千，將不公布疫調足跡與關聯圖，而防疫人力配置會如何挪用。

陳時中說，過去公布關聯圖是用於分析追蹤來源，但當疫情達到一定規模，要顧慮的是會傳給多少人，以及可能染疫者該如何提高警覺；而目前單日新增個案數近千例，公布關聯圖的意義不大。

陳時中說，過去平均花3到5天才能將完成1例清楚的疫調，先前病毒潛伏期約7至14天，疫調速度尚可追上，但現在Omicron變異株潛伏期僅3天，傳染期也從過去的1.5天縮短至約1天，若用過去需要3至5天的疫調方式就會永遠落後。

陳時中表示，現在是採取對重點疫調，且確診者主動應變、通知親密接觸者，加上引進台灣社交距離APP，效率更快，可在1天內完成，這樣才能將疫情控制在一定規模內。

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