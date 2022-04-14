不再公布新冠疫調關聯圖？ 陳時中：意義已不大 

繼花蓮縣不再公布確診者足跡後，新北市政府表示，確診個案數破千後，將不公布疫調。指揮中心指揮官陳時中說，目前確診病例數已近千例，製作關聯圖已經沒有太大意義，以前製作是為了溯源、分析，當疫情到達一定規模之後，是看傳給多少人有可能被傳到的人，如何提高警覺。

陳時中說，以往的疫調是有很多層、很多圈，但現在是重點疫調，只針對最親密的一圈進行疫調，也希望確診者可以主動應變，通知有與自己接觸的人提高警覺，再者是社交距離App引進，如此三層維護，效率更快，不用像以前那樣疫調。

陳時中說，以前一個案例平均要調查三到五天才能清楚，若潛伏期為七到十四天那還追得上，但現在三天潛伏期，而可傳染期為一天到一天半，如此疫調是永遠都落後，如果有社交距離App，如此一天就能完成疫調，才能把疫情控制在一定規模內。

至於，若確診者不配合上傳社交距離App資料會有罰則嗎？陳時中說，社交距離有一定罰則，但不希望動用，所以沒有公告，但可以依「傳染病防治法」管理，他深信有被提醒的人就會配合來做，整體疫情是全民的事，大家愈合作，疫情控制好，這對大家都是一種保護。

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