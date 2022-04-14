輝瑞BNT、莫德納兒童疫苗洽購中 近日審查EUA
本土疫情升溫，但5歲至11歲兒童至今沒COVID-19疫苗可打。指揮中心指揮官陳時中今天表示，輝瑞BNT、莫德納兒童疫苗洽購都在進行中，預計近日將由食藥署開會審查EUA。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，但截至目前，國內都沒有可提供5歲到11歲兒童接種的疫苗，也令父母擔心孩子萬一染疫恐釀重症，甚至死亡。
衛福部傳染病防治諮詢會預防接種小組（ACIP）召集人、台大感染科醫師李秉穎表示，無論台灣還是美國，COVID-19確診者都以青壯年為主，兒童因活動力較差、染疫個案也較少，但前陣子美國解除嚴格的防疫規定後，隨即出現大規模社區感染，兒童染疫數也逐漸上升。
李秉穎說，國內目前雖然沒有兒童染疫重症死亡病例，但隨社區感染持續蔓延，勢必會有愈來愈多兒童病例。根據統計，截至3月底美國共有962名兒童因染疫死亡，致死率約0.01%，相較成人沒打疫苗致死率約2.3%，兒童致死率雖比成人少很多，但也不是不會發生。
李秉穎指出，若以美國962名兒童死亡數換算，台灣可能會有數十名兒童因染疫死亡，仍然是相當大的衝擊，加上兒童染疫後，父母必須請假照顧，也要擔心停課、停校導致課業跟不上，衍生的社會成本恐比成人染疫還要大，這些都要列入考慮。
李秉穎說，ACIP上次會議中，各界專家雖然做出暫緩施打的決議，但主要是台灣疫情還沒大規模流行，國內也還沒有5歲至11歲可用的疫苗，專家自然必較難做出建議，但就他個人看來，兒童打疫苗是利大於弊，不僅過敏性休克、心肌炎個案少，就連青少年也沒有出現打疫苗而死亡的病例。
輝瑞BNT、莫德納的兒童劑型COVID-19疫苗相關資料近日都已送到衛福部食藥署，何時才能買到疫苗、完成緊急使用授權（EUA）審查也是一大問題。
指揮中心指揮官陳時中表示，2款疫苗採購合約已經談了很久，在EUA審查方面，輝瑞BNT送件較晚、目前還在審查技術性資料；莫德納疫苗的資料已審查完畢，預計這幾天就會召開專家會議，審查兒童劑型疫苗的EUA，通過後就能提供給ACIP專家討論。
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