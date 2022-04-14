QA整理包／公費快篩試劑領取及PCR篩檢問答 檢測者需符這些條件

國內疫情升溫，今(14)日本土確診數為874例再創單日新高，快衝向千例大關。針對有快篩或PCR需求者的民眾，帶您來看看，哪裡能領到公費付費的免費快篩試劑，和目前全台免費提供PCR的檢驗站在哪裡，又有哪些人符合篩檢條件。

《公費快篩試劑》

公費快篩試劑發放地點？

目前全台共有621間的診所或衛生所可政府政策，發放免費快篩試劑。民眾可利用「發放公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所地圖」查詢，或至疾管署網站也可查詢「公費COVID-19家用快篩試劑發送社區定點診所名單」。

哪些人能領取？

指揮中心表示，居家快篩三原則為：

1.居住在確診數較多的地區。

2.曾到確診者足跡熱區。

3.有與確診者接觸史等情況，適合做居家快篩。

特別提醒民眾注意的是，目前由公費支付的免費快篩試劑，需是已出現症狀，且必須在就醫時經由醫師認可後才能領取。指揮中心表示，可領取公費快篩試劑的對象是「至定點診所掛號就醫且具呼吸道等症狀病患」。

若沒看診，能直接領取嗎？

不行。沒有當日定點診所掛號看診紀錄或無症狀者，非快篩試劑發放對象。必須是醫師看診評估後，認為有必要發放的病患。

定點診所發放前，是否需要詢問民眾有無曾經領取公費試劑？

不需要，無論病患是否在其他定點診所領過試劑，若符合試劑發放對象資格，即可進行。

可以請醫護幫忙進行快篩嗎？

不行。如民眾要求醫師於診所內執行家用快篩試劑採檢，醫師得拒絕不予執行。

是否能請診所提供快篩證明？

不可以，該計畫為透過社區診所醫師判斷後發放家用快篩試劑，由民眾攜回自行進行快篩及回報快篩結果，診所不予提供快篩證明。

同一名病患可重複發放？

不行，同一診所不得於當日重複發放試劑給同一人。不同日發放予同一人，應有分次定點診所看診紀錄。

可以代領嗎？

不行。陪同幼兒看診的家長及親友，經醫師判斷後也可領取公費快篩試劑，但不能幫其他家人領取。

拿到公費快篩試劑後需做什麼？

務必當日完成檢測，並上「公費COVID-19家用快篩試劑結果回報」回報篩檢結果。

回報快篩試劑結果時，需填寫的試劑批號是在包裝的哪裡？

試劑外包裝左側 LOT 字樣旁之英數字即為該試劑之批號，如：41ADG500B。

打開試劑於使用前或開封後，發現已毀損或有瑕疵時能更換嗎？

請將該試劑攜回發放之定點診所。如為民眾使用前發現已毀損或有瑕疵等無法使用之情形，請將該試劑攜回發放之定點診所，再由診所循前述流程辦理更換，惟係因民眾不當使用致試劑無法使用，非屬可更換範圍。

能將試劑轉售或讓予他人嗎？

不行。疾管署提供的公費試劑不得轉售，必須由本人居家快篩使用。

檢驗結果為陽性怎麼辦？

請立即與當地衛生局聯繫(防疫專線2375-3782)或撥打1922，依指示方式處理。將使用完的快篩試劑器材放進塑膠袋密封，戴好口罩盡速前往當地的「COVID-19 全國指定社區採檢院所」接受PCR複驗，勿搭乘大眾運輸工具，抵達時一併將採驗器材交給院所人員。

檢驗結果為陰性怎麼辦？

一般而言民眾不需太過擔心，做好自身防疫即可；但也有少數情況為偽陰性(採檢時病毒量太低無法被偵測)，後需依然需遵循疾管署防疫規範，持續做好自身健康管理，切記將用過的採檢器材用塑膠袋密封後丟棄。

《公費PCR篩檢》

示意圖。圖／門諾醫院提供

哪些人可以做公費PCR篩檢？

1.近期與確診個案活動足跡重複者。

2.14天內有過國外旅遊情形包括轉機過境國家。

3.近一個月內接觸過風險個案者。

4.從事高風險職業，如醫檢人員、航空業等。

5.依地方政府專案執行擴大採檢者。

6.採檢14天內且無特殊症狀及原因者，不得重複採檢。

哪裡有提供公費PCR篩檢？

台北市目前共有7家醫院提供公費PCR檢測，分別為聯合醫院中興院區、聯合醫院和平院區、聯合醫院仁愛院區、聯合醫院陽明院區、聯合醫院忠孝院區、萬芳醫院、關渡醫院。並於大佳河濱公園設置「車來速」篩檢站。

新北市則設有13處的公費社區篩檢站，分別為板橋大型社區篩檢站、板橋亞東社區篩檢站、三重聯醫篩檢站、泰山輔大社區篩檢站、台北醫院社區篩檢站、雙和社區篩檢站、永和社區篩檢站、土城社區篩檢站、新店慈濟社區篩檢站(現場發放號碼牌)、新店耕莘社區篩檢站、三峽中山社區篩檢站、汐止國泰社區篩檢站、淡水馬偕社區篩檢站。

其他地區民眾可依自身的居住地，至各縣市政府網站查詢。

公費PCR篩檢的時間為何？

時段為周一至周日，上午8時至11時半，以及下午1時至4時，估計每日可篩600人。車來速的開放時段將依疫情滾動式調整，原則上是上午8時至下午4時，估計每日也可篩600人。

可現場掛號預約？

台北市不行，但新北市可。請參照各篩檢站或醫院公告。

目前台北市7家公費PCR檢測的醫院，僅接受網路掛號預約，現場掛號則不受理，請有需求民眾先到各聯合醫院網路掛號系統，線上預約取號後，於指定時間到現場進行篩檢。新北市13個公費社區篩檢站則有網路預約及現場掛號，每一篩檢站每日可預約的名額和現場掛號名額都不同，可事先查看各篩檢站的官網(如篩檢地點所附連結)。

公費PCR結果怎麼看？

篩檢報告通常需等待48小時，民眾可自行上「全民健保行動快易通APP」查詢。此為一般篩檢，無紙本報告，有出國需求者請至各醫院預約「新冠自費檢驗門診」。

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