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新北今增360例足跡曝光 好樂迪、築間入列

QA整理包／公費快篩試劑領取及PCR篩檢問答 檢測者需符這些條件

聯合新聞網 / 綜合報導
目前全台共有621間的診所或衛生所可政府政策，發放免費快篩試劑。民眾可多加利用。圖為福爾威創新冠病毒抗原快篩檢驗套組。記者蕭羽耘／攝影
目前全台共有621間的診所或衛生所可政府政策，發放免費快篩試劑。民眾可多加利用。圖為福爾威創新冠病毒抗原快篩檢驗套組。記者蕭羽耘／攝影

國內疫情升溫，今(14)日本土確診數為874例再創單日新高，快衝向千例大關。針對有快篩或PCR需求者的民眾，帶您來看看，哪裡能領到公費付費的免費快篩試劑，和目前全台免費提供PCR的檢驗站在哪裡，又有哪些人符合篩檢條件。

《公費快篩試劑》

公費快篩試劑發放地點？

目前全台共有621間的診所或衛生所可政府政策，發放免費快篩試劑。民眾可利用「發放公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所地圖」查詢，或至疾管署網站也可查詢「公費COVID-19家用快篩試劑發送社區定點診所名單」。

哪些人能領取？

指揮中心表示，居家快篩三原則為：

1.居住在確診數較多的地區。

2.曾到確診者足跡熱區。

3.有與確診者接觸史等情況，適合做居家快篩。

特別提醒民眾注意的是，目前由公費支付的免費快篩試劑，需是已出現症狀，且必須在就醫時經由醫師認可後才能領取。指揮中心表示，可領取公費快篩試劑的對象是「至定點診所掛號就醫且具呼吸道等症狀病患」。

若沒看診，能直接領取嗎？

不行。沒有當日定點診所掛號看診紀錄或無症狀者，非快篩試劑發放對象。必須是醫師看診評估後，認為有必要發放的病患。

定點診所發放前，是否需要詢問民眾有無曾經領取公費試劑？

不需要，無論病患是否在其他定點診所領過試劑，若符合試劑發放對象資格，即可進行。

可以請醫護幫忙進行快篩嗎？

不行。如民眾要求醫師於診所內執行家用快篩試劑採檢，醫師得拒絕不予執行。

是否能請診所提供快篩證明？

不可以，該計畫為透過社區診所醫師判斷後發放家用快篩試劑，由民眾攜回自行進行快篩及回報快篩結果，診所不予提供快篩證明。

同一名病患可重複發放？

不行，同一診所不得於當日重複發放試劑給同一人。不同日發放予同一人，應有分次定點診所看診紀錄。

可以代領嗎？

不行。陪同幼兒看診的家長及親友，經醫師判斷後也可領取公費快篩試劑，但不能幫其他家人領取。

拿到公費快篩試劑後需做什麼？

務必當日完成檢測，並上「公費COVID-19家用快篩試劑結果回報」回報篩檢結果。

回報快篩試劑結果時，需填寫的試劑批號是在包裝的哪裡？

試劑外包裝左側 LOT 字樣旁之英數字即為該試劑之批號，如：41ADG500B。

打開試劑於使用前或開封後，發現已毀損或有瑕疵時能更換嗎？

請將該試劑攜回發放之定點診所。如為民眾使用前發現已毀損或有瑕疵等無法使用之情形，請將該試劑攜回發放之定點診所，再由診所循前述流程辦理更換，惟係因民眾不當使用致試劑無法使用，非屬可更換範圍。

能將試劑轉售或讓予他人嗎？

不行。疾管署提供的公費試劑不得轉售，必須由本人居家快篩使用。

檢驗結果為陽性怎麼辦？

請立即與當地衛生局聯繫(防疫專線2375-3782)或撥打1922，依指示方式處理。將使用完的快篩試劑器材放進塑膠袋密封，戴好口罩盡速前往當地的「COVID-19 全國指定社區採檢院所」接受PCR複驗，勿搭乘大眾運輸工具，抵達時一併將採驗器材交給院所人員。

檢驗結果為陰性怎麼辦？

一般而言民眾不需太過擔心，做好自身防疫即可；但也有少數情況為偽陰性(採檢時病毒量太低無法被偵測)，後需依然需遵循疾管署防疫規範，持續做好自身健康管理，切記將用過的採檢器材用塑膠袋密封後丟棄。

《公費PCR篩檢》

示意圖。圖／門諾醫院提供
示意圖。圖／門諾醫院提供

哪些人可以做公費PCR篩檢？

1.近期與確診個案活動足跡重複者。

2.14天內有過國外旅遊情形包括轉機過境國家。

3.近一個月內接觸過風險個案者。

4.從事高風險職業，如醫檢人員、航空業等。

5.依地方政府專案執行擴大採檢者。

6.採檢14天內且無特殊症狀及原因者，不得重複採檢。

哪裡有提供公費PCR篩檢？

台北市目前共有7家醫院提供公費PCR檢測，分別為聯合醫院中興院區聯合醫院和平院區聯合醫院仁愛院區聯合醫院陽明院區聯合醫院忠孝院區萬芳醫院關渡醫院。並於大佳河濱公園設置「車來速」篩檢站。

新北市則設有13處的公費社區篩檢站，分別為板橋大型社區篩檢站板橋亞東社區篩檢站三重聯醫篩檢站泰山輔大社區篩檢站台北醫院社區篩檢站雙和社區篩檢站永和社區篩檢站土城社區篩檢站、新店慈濟社區篩檢站(現場發放號碼牌)、新店耕莘社區篩檢站三峽中山社區篩檢站汐止國泰社區篩檢站淡水馬偕社區篩檢站

其他地區民眾可依自身的居住地，至各縣市政府網站查詢。

公費PCR篩檢的時間為何？

時段為周一至周日，上午8時至11時半，以及下午1時至4時，估計每日可篩600人。車來速的開放時段將依疫情滾動式調整，原則上是上午8時至下午4時，估計每日也可篩600人。

可現場掛號預約？

台北市不行，但新北市可。請參照各篩檢站或醫院公告。

目前台北市7家公費PCR檢測的醫院，僅接受網路掛號預約，現場掛號則不受理，請有需求民眾先到各聯合醫院網路掛號系統，線上預約取號後，於指定時間到現場進行篩檢。新北市13個公費社區篩檢站則有網路預約及現場掛號，每一篩檢站每日可預約的名額和現場掛號名額都不同，可事先查看各篩檢站的官網(如篩檢地點所附連結)。

公費PCR結果怎麼看？

篩檢報告通常需等待48小時，民眾可自行上「全民健保行動快易通APP」查詢。此為一般篩檢，無紙本報告，有出國需求者請至各醫院預約「新冠自費檢驗門診」。

新冠肺炎 快篩

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