新竹縣加碼長者打疫苗 不論劑次共送1000元禮券
新竹縣長楊文科今天宣布，竹縣加碼500元禮券，凡設籍新竹縣長者，從明天起至5月31日，施打任一劑疫苗，加上中央發的500元禮券，就能領取到1000元超商禮券。
因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，新竹縣政府今天發布新聞稿表示，為鼓勵長者踴躍施打疫苗，新竹縣長輩打疫苗獎勵時間延長至5月31日，除中央發的500禮券外，再加碼獎勵金500元超商禮券。
縣府指出，符合的長輩為設籍新竹縣滿65歲以上及原住民55歲以上者，在竹縣疫苗合約醫療院所與13鄉鎮市衛生所，施打任何廠牌疫苗，不論1、2、3劑次，就可以現場領取共1000元超商禮券。
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