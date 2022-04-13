全台7.7萬洗腎者追加劑不到七成 醫學會促催打
本土疫情單日暴增，其中國內有7.7萬名洗腎患者免疫力低下、發生重症死亡率高，比一般人高十倍，尤其血液透析病人被匡列隔離，造成無法持續洗腎，腎臟醫學會理事長黃尚志呼籲，洗腎病人應要盡快施打疫苗。
黃尚志表示，國內透析病人接種疫苗一至三劑疫苗狀況，有93%患者為血液透析、7-8％患者選擇腹膜透析，其中65歲以上佔55-60%，其中感染風較一般人高5-20倍，而重症死亡風險較一般人高10倍以上。
他說，因老人共病多照顧較困難，一個禮拜要進入院所三次每次三到四小時，是感染高危險群。前年政府要求病患要查驗身份和體溫洗腎，最重要的還是要接種疫苗，去年六月中旬，多數患者施打AZ疫苗，也說服力患者施打。
根據去年調查有714醫療機構回覆，7.7萬名洗腎患者施打覆蓋率中，第一劑覆蓋率為85.5%，第二劑為80.1%，但第三劑比較遺憾只有65.2%，黃尚志表示，第三劑沒打是目前的隱憂，而病人拒絕接種仍是最大原因，有接近三萬名洗腎病人還沒打第三劑，希望加強推展第三劑施打率。
他強調，洗腎病人高齡共病多，一但確診後匡列死亡風險增加，此外也會導致照顧者及醫療人員被匡列隔離，使專業人力短缺也難以替代運作困難，再次鄭重呼籲透析單位、洗腎病人、醫療從業人員完整接種三劑，減少重症死亡。
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