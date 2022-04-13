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中央供20萬快篩劑 鄭文燦：學校優先類普篩

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦上午表示中央未來提供的20萬劑快篩，會優先用在學校，圖為仁和國中消毒畫面。記者鄭國樑／攝影
桃園市長鄭文燦上午表示中央未來提供的20萬劑快篩，會優先用在學校，圖為仁和國中消毒畫面。記者鄭國樑／攝影

桃園市長鄭文燦今天上午表示，為了提升學校的防疫安全，增加防疫韌性，市政府向中央申請20萬公費快篩劑會優先用在高中、國中以及國小，統計包括老師、職員約28萬8000人，會執行1次類普篩，快篩陽性立刻安排PCR檢測，市府訂定PCR檢測的標準作業（SOP），讓學校可以根據快篩的結果研判是否要後送到採檢站或醫院做PCR。

衛生局表示，已經擬定計畫準備向疾管署申請20萬快篩劑，到時候會排定學校優先快篩順序。

對於教育部昨天公布新的防疫停課標準，包括學生1人確診該班停課，全校3分之1的班級或10班以上有師生確診，就全校停課等規定，媒體報導引起外縣市部分家長反彈，鄭文燦說，教育部跟指揮中心制定了新的停課標準，大原則是要沒有風險，才能夠縮短停課的時間，如果有風險那還是要停課，這部分要根據疫調。他認為停課標準不是一成不變，疫調的結果像跨班活動，假設足跡真的很多，有兩個人以上也有可能會全校停課，要看足跡跟疫調的結果。

鄭文燦重申之前已經說明過了，如果完全沒風險，當然可以縮短停課的時間，如果疫調的結果有足跡又有風險，需要預防性的停課就還是要做一些維持。

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