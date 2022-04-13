實聯制好煩能不要掃嗎？「台灣社交距離App」10個QA看懂怎麼使用

指揮中心指揮官陳時中昨（12）日表示，現在匡列的速度趕不上病毒，台灣未來也會走向免隔離之路，若「台灣社交距離App」達成1300萬次安裝次數，即占總人口6成，就可以達到好的疫調效果，屆時他將考慮取消實聯制。

指揮中心也在昨日宣布優化「台灣社交距離App」相關功能，鼓勵民眾下載使用，只要開起藍芽功能，若配對出曾與確診者有接觸紀錄，App就會發出警告通知提醒民眾，達到實聯通知之效果。《聯合新聞網》也整理出10大QA讓你了解「台灣社交距離App」方便在哪裡。

日前大甲媽遶境，大甲鎮瀾宮在出入口進行管控防疫，進香民眾必須實聯制、測體溫並打完三劑疫苗才准進入廟內。記者許正宏／攝影

A1：目前仍鼓勵下載性質，採實聯制與台灣社交距離App並行，並未將實聯制停用，不過陳時中表示，台灣社交距離App用戶若達1300萬人，有機會取消實聯制。

A2：指揮中心發言人莊人祥表示，依台灣社交距離App特性，建議使用在「逗留時間至少2分鐘以上」且無法戴口罩之場所或活動，像是餐廳、演唱會、運動中心或遶境等；若短時間停留之場所，像是超商，不建議以App取代實聯制。

「台灣社交距離App」可觀察每日接觸狀況。（圖／聯合新聞網）

A3：據了解，一整天開啟藍牙的電量消耗相當低，反而時常打開又關啟藍牙的這動作較耗電。莊人祥說，若把藍牙關掉的話，就等於沒有使用App。

A4：莊人祥說，足跡以同行的大人為基準，如果有下載台灣社交距離App，就不用再為家中孩童掃實聯制。

若「台灣社交距離App」達成1300萬次安裝次數，即占總人口6成，就能達到好的疫調效果，陳時中將考慮取消實聯制。示意圖，記者葉信菉／攝影

A5：可以，如餐廳、演唱會、運動中心或遶境等場所或活動，逗留時間較長，有暴露風險，莊人祥也說，夜店與酒吧若有售票或出入口管理，都會成為未來取代實聯制，能優先使用台灣社交距離App的地方。

圖／指揮中心提供

A6：可以，像是高鐵及火車站等，皆為出入口管理且售票的地方，未來能用台灣社交距離App取代實聯制。

A7：可以，疾管署已在去年起建議醫院工作人員使用台灣社交距離App，就醫民眾或是陪病者也有暴露之風險，一樣可以使用。

A8：為免費下載使用，也不會向使用者收取任何費用，開啟藍牙也不會消耗手機的行動數據流量。使用台灣社交距離App後，請啟動「接觸通知功能」設定，這樣若關閉App後仍可在背景正常持續運作；若未開啟「接觸通知功能」，則該App無法正常執行。

台灣社交距離App保護個人隱私，紀錄的資料不會上傳至雲端，民眾亦無法查詢相關紀錄；隨機ID僅在手機上保留14天，過期資料會自動刪除。

圖／指揮中心提供

A9：若被通知為確診者時，衛生單位將主動詢問其分享意願，並提供一組驗證碼，使用者可決定是否同意上傳手持裝置內的隨機ID，其他接收到接觸通知示警訊息的民眾，不會得知接觸對象或確診者之相關資訊。

因此，若民眾若沒有衛生單位提供驗證碼時，無法自行宣布確診，避免發出不必要的告警訊息。

圖／指揮中心提供

A10：收到通知僅表示曾經和確診者在近距離範圍內，並非代表確診，而在未解除示警訊息之前，每隔4小時會告警一次。

此時需注意個人身體健康狀況，出現疑似症狀時請主動回報並盡速就醫，告知醫師旅遊史、職業別、接觸史等資訊，提供及時診斷通報。

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