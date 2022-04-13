正在買5到11歲兒童疫苗！陳時中透露談判涉及這四方

教育部昨天公布停課新制，有許多家長向國民黨籍立委蔣萬安陳情，認為有接種疫苗的國高中生、未接種的小學生，停課標準不應一體適用。國民黨籍立委蔣萬安今要求衛福部提出配套，包括研議5到11歲接種疫苗。衛福部部長陳時中表示，本月會再次針對幼兒接種召開專家會議，幼兒劑型採購涉及「輝瑞、BNT、台灣、上海復星」四方，已進入最後談判階段，但並未透露數量。

蔣萬安表示，很多家長團體代表打電話來表達心聲，希望指揮中心持續跟教育部溝通，如果國小要與國高中適用同一個停課標準，相關配套要提出來，例如什麼時候12歲以下才能打疫苗？陳時中表示，ACIP這個月就會再次開會討論此議題，增購的BNT疫苗當中也包括5到11歲的兒童劑型，因為「總是要先準備起來。」

陳時中表示，這次增購BNT疫苗的合約比較複雜，因為這次希望買到兒童劑型，但兒童劑型是由美國輝瑞藥廠所生產，因此這次談判對象不只是BNT，而是「輝瑞、BNT、台灣、上海復星」的四方談判。這四方彼此都有商業合約關係，四方談判的難度也比兩方、三方都還要高得多。

這次採購，是否因涉及四方而「卡住」？陳時中說「不能說卡」，現在已經在最後談判階段，合約已經互換過很多次了。至於數量，陳時中表示「這個講出去我們怎麼談判呢？」希望外界諒解。

面對外界擔心停課新制過於寬鬆，陳時中強調，新制不會比以前更鬆，因為把疫調精神引進停課標準中，是更科學的方法，衛生單位也需要花更多時間調查密切接觸者，有一到三天的釐清期，如果密切接觸者都是陰性，其他非密切接觸者就不會有問題。 國民黨籍立委蔣萬安今要求衛福部針對停課新制提出配套，包括研議5到11歲接種疫苗。圖／擷取自國會頻道

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