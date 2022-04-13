本土上萬例會發生？他稱台人提前先見這數字「就會受不了」自我約束

指揮中心指揮官陳時中昨（12）日表示，月底單日新增本土病例幾乎會達到上千例，發言人莊人祥也說，來到上萬例「當然有可能發生」。前台大感染科醫師林氏璧認為目前個案增加趨勢「有壓制住」，不要到指數型上升即可，並認為若真的每日病例數千近萬的話，「政府或是人民可能會有點受不了」。

林氏璧表示，從過去6天PCR陽性率來看，以往是千分之5，但這2天估在1%左右，「疫情的確有上升趨勢」。不過他認為這樣的增加趨勢可往好處看，每日新增數字為「緩升」狀態，並非指數型上升。至於台灣何時確診數會達到最高峰？他說不能光看數字，也要同時看檢測陽性率才能一起解讀。

他拿Omicron各國的檢查陽性率變化圖表示，南韓在疫情大爆發時，檢查陽性率破50%，日本2月初也近50%，美國則因「真的該感染的差不多都感染完了」，從30%掉至5%。

林氏璧以Omicron各國的檢查陽性率變化圖來看，南韓在疫情大爆發時，檢查陽性率破50%，日本2月初也近50%。（翻攝自日本自助旅遊中毒者臉書）

回到台灣，林氏壁說，台灣PCR全開一天檢查量能是近20萬，假設真的不幸進入社區大爆發、每日確診數呈現指數型上升的話，「我就客氣的抓個陽性率激增到10至20%吧？那你有可能看到一天台灣確診2至4萬。」並提到天花板可能達到8萬例，但不太容易看到這數字。

但他認為，台灣每日病例「數千近萬」時，不管是精神層面或醫療量能下，政府與民眾可能會受不了，畢竟在自己國家從來沒看過這麼多的確診數，「應該會踩點煞車，還是會忍不住想壓一下（疫情）。」像是政府在某些政策收緊，或是民眾減少外出等，並表示現在應努力壓平曲線，「把到頂峰的時間往後延長」，輕重症分流順暢，不會讓醫療體系崩潰，也不影響民眾正常日常生活，「不需要如同前兩年的風聲鶴唳」，仍須長期抗戰。

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