新北申請20萬劑快篩試劑 重點發放校園及熱區

新北市政府衛生局今天表示，新北已向中央申請20萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑，發放重點以校園及熱區為主，希望及時發現潛藏病例，阻斷傳播。

衛生局晚間告訴中央社記者，將透過醫療院所、衛生所及校園協助發放快篩試劑，提供風險民眾篩檢。

衛生福利部長陳時中稍早說，新北、台北市、基隆市及桃園市已列高風險區域，先前基隆已啟動全民防疫愛心篩檢，發放近20萬劑家用快篩，效果不錯，已聯繫其他3縣市，希望他們提出申請，指揮中心每次會發放20萬劑快篩試劑。

新北市長侯友宜說，中央如果要多給快篩試劑，新北都歡迎，樂觀其成；此外，侯友宜接受媒體聯訪表示，為鼓勵民眾篩檢，就要讓快篩試劑價格合理。

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