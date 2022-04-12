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入境防疫險可行 莊人祥：但未來變數仍多

中央社 / 台北12日電

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，如果開放觀光等，入境COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫險確實是可行方案，但未來變數仍多。

媒體在指揮中心記者會提問，新加坡規定入境者要買相關保險，以支應確診治療費用，但台灣仍是公費支應，是否考慮要求入境者自備防疫險？

莊人祥表示，COVID-19屬第5類法定傳染病，染疫後治療住院隔離費用由國家支出；就他所知，目前部分商務或特殊旅客入境已被要求保險。

莊人祥會後告訴中央社記者，未來如果進一步開放觀光旅遊等，入境防疫險確實是可行方案；不過，如果COVID-19輕症化，從第5類法定傳染病移除，是否有必要保險又是另外的議題，未來變數仍多。

傳染病防治法規定，第5類傳染病指經中央主管機關認定傳染流行可能對國民健康造成影響，有依本法建立防治對策或準備計畫必要的新興傳染病或症候群。

新冠肺炎

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