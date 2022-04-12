快篩只能戳鼻孔？指揮中心曝改用「唾液篩檢」可能性

國內快篩試劑一組約300至400元，比世界各國貴3至5倍，立委要求儘速組「快篩國家隊」，政院擬規畫3個月內徵用國內外快篩試劑6000萬劑，比照口罩實名制，推出單劑百元「快篩實名制」。另媒體也關心，除了鼻咽採檢外，快篩是否可用唾液篩檢？對此，指揮中心發言人莊人祥說，只要廠商送審經過食藥署審核通過，即可使用。

目前市售快篩試劑約三百元左右，遭民眾抨擊價格太高，陳時中今早表示，預估月底前快篩價格將降低到兩百元以下，對此，莊人祥回應，徵用快篩部分仍持續進行，希望月底前在壓低價格。

鼻咽採檢需用長棉棒深入鼻腔，採檢過程易使民眾感到不適，出現酸感、流鼻水、流淚甚至流鼻血等，因此許多人期望以唾液採檢取代現有的鼻咽採檢。

莊人祥回應，國內快篩試劑要上市銷售，只要廠商送審到食藥署，通過核可即可販售，無論是廠商自行研發或者從國外進口代理，但目前沒有廠商研發唾液快篩，仍希望鼓勵廠商來研發。

新加坡自去年2月1日起，即要求入境旅客購買旅遊保險，支付相關感染治療住院費用，保險金額最低為3萬元新幣，我國進來疫情嚴峻，未來是否要求入境者自備防疫險？莊人祥說，入境防疫險主要是依據第五類法定傳染病，法條上針對所有國人及非國人，因應防疫需要，生病、住院、隔離費用皆由公費付出，各國法令有所不同。

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