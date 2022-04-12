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新北居家照護29區關懷中心 醫院體系後勤支援

中央社 / 新北12日電

新北市政府「居家照護計畫」成立29區關懷中心，市長侯友宜今天視察三重區關懷中心試運行情形，並呼籲大家共同面對病毒的挑戰，盼穩定疫情，讓生活儘速恢復常態。

侯友宜昨天宣布「居家照護計畫」試運行並同步在29個區公所成立區級關懷中心，他上午視察三重區居家照護關懷中心試運行情形，並致電關心居家隔離及居家檢疫民眾健康情形，同時也要求落實居家照護的健康照護及生活關懷等工作。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，市府和7大醫療體系陸續成立關懷中心並試運行，繼昨天的亞東醫院，今天啟動新北市立聯合醫院跟輔大醫院醫療體系的醫療照顧，讓各醫院體系作為市府最大的後勤支援力量。

他表示，國外COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變種病毒的趨勢，中重症或是死亡率都非常地低，因應Omicron傳播力快、感染例多且99%以上是輕症、無症狀確診者特性，因此，要邊境開放兼顧經濟下，一定要走到跟病毒共存。

他表示，面對疫情衝擊，居家照護扮演一個最重要的關鍵角色。希望大家都要用包容、體諒、支持的方式，共同面對這一波的挑戰，讓疫情能夠傷害降到最低，更重要希望疫情能夠得到防疫穩定，然後快速的讓大家的生活恢復常態。

媒體詢及藥師到宅送藥所增加的人力及費用問題，新北市衛生局長陳潤秋表示，新北市由藥劑師公會跟藥劑生公會成立29區區組長進行分工，共有兩百多家的社區藥局加入，在人力上面是沒有問題的，至於居家送藥的相關的費用，已經跟中央提出申請，那中央會有一個統一的規範，偏鄉跟都會區會有不一樣的給付。

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