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輕症居家照護措施 醫師遠距看診、藥師送藥到府

中央社 / 台北11日電

國內COVID-19防疫將朝輕症在家隔離照護前進，指揮中心今天公布確診者居家照護醫療協助措施，由醫師遠距看診，藥師送藥到府，給予支持性治療及症狀治療，但不包含抗病毒口服藥，實施日期尚未公布。

「COVID-19確診個案居家照護管理指引」明訂小於65歲、無懷孕或洗腎的輕症個案可在家照護，中央流行疫情指揮中心今天邀集各方專家舉行「COVID-19確診病例居家照護隔離期間之就醫規劃研商會議」，針對居家照護期間就醫需求進行討論。

指揮中心指揮官陳時中指出，確診個案居家照護期間處方及送藥將以3大原則進行。第1原則是「建置多元遠距醫療方案」，民眾可循現行視訊診療模式，透過「全民健康保險家庭醫師整合性照護計畫」或撥打指定的視訊診療醫療機構視訊診療門診掛號專線，或上網至指定視訊診療醫療機構網頁掛號，約定診療時間。

第2原則「醫師遠距離看診開立處方」，由衛福部提供COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例居家照護個案透過「健康益友APP」，進行門診視訊診療預約。為因應COVID-19確定病例居家照護，得由縣市政府因地制宜指定責任醫院，劃定責任分區，提供門診視訊診療與關懷服務。

第3原則「藥師調劑諮詢送藥到府」，陳時中說，確診個案居家照護隔離期間藥品取得方式，將建置多元遠距醫療方案，由醫師看診開立處方，民眾可透過紙本或電子處方箋由藥師調劑送藥到宅取得藥品，或親友代為領藥。

指揮中心表示，將儘速調查有意願加入派藥任務的藥師人數，考慮給予津貼。陳時中重申，確診個案居家照護期間處方及送藥，包含症狀治療及慢性病藥物，但公費COVID-19治療用口服藥物暫時不會直接發放，仍依現行適應症發放，但隨著藥物更充足，將滾動式修正，可望開放更多元發放管道。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，國內並非所有染疫者都需服用抗病毒藥物，現階段口服抗病毒藥物保留給65歲以上及有慢性病民眾使用，由於上述民眾多數不符合輕症在家隔離條件，仍須在醫院隔離治療，所以藥師送藥到府暫時不包含口服抗病毒藥物。

陳時中提到，因應居家照護期間就醫需求，將建構全天24小時緊急醫療諮詢平台，與台灣急診醫學會合作，由急診專科醫師及專科護理師全天提供緊急醫療諮詢服務，利用網路科技建構「健康益友APP」，COVID-19確定病例居家照護個案可免費下載使用。

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