注意類流感這3症狀若持續3天以上 醫曝警訊：最好快去篩檢

國內10日本土確診個案新增431例，創下今年新高，胸腔暨重症專科醫師黃軒引述國外研究指出，如果出現喉嚨痛、咳嗽或流鼻涕等症狀持續3天以上，建議進行快篩或PCR篩檢，尤其所在地區正在疫情大流行中。

黃軒今（11）日在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文引述南韓國立中央醫療院研究，發現感染Omicron患者中，最常出現症狀包含喉嚨痛、流鼻涕、頭痛、打噴嚏和疲倦等，出現發燒的人比感染Delta患者少。

他表示，由於Omicron變異株的特色最主要症狀是「上呼吸道感染，和普通感冒類似」，與之前的Delta變異株不常造成的下呼吸道感染是不同的。他也提醒民眾，如果喉嚨痛、咳嗽或是流鼻涕等症狀持續3天以上，那麼最好進行快篩或PCR篩檢，尤其當你住的地方正在（疫情）大流行中。

另外，他以國外的預防措施舉例，目前國外政策鼓勵民眾事先預備好，甚至會提供免費篩檢工具給民眾，特別依照4項指標，萬一民眾具呼吸道感染症狀、與確診者足跡重疊、與確診個案曾在同一空間或所在社區是高風險社區，但本身沒有症狀者，以上族群特別需要注意。

他也指出，Omicron病毒症狀和類流感病毒症狀幾乎是重疊一樣的，因此建議「有類流感症狀，記得去快篩一下！」不過，有症狀不代表有足夠病毒量、可以提早篩出來，所以通常「再過2至3天，類流感症狀仍持續」再去快篩，也往往因為病毒量增高，較容易呈現陽性，但如果未呈現陽性，類流感症狀卻仍持續，千萬要就醫確認並接受治療。

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