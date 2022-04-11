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注意類流感這3症狀若持續3天以上 醫曝警訊：最好快去篩檢

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為基隆火車站南站篩檢站為民眾進行PCR快篩。本報資料照片
圖為基隆火車站南站篩檢站為民眾進行PCR快篩。本報資料照片

國內10日本土確診個案新增431例，創下今年新高，胸腔暨重症專科醫師黃軒引述國外研究指出，如果出現喉嚨痛、咳嗽或流鼻涕等症狀持續3天以上，建議進行快篩或PCR篩檢，尤其所在地區正在疫情大流行中。

黃軒今（11）日在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文引述南韓國立中央醫療院研究，發現感染Omicron患者中，最常出現症狀包含喉嚨痛、流鼻涕、頭痛、打噴嚏和疲倦等，出現發燒的人比感染Delta患者少。

他表示，由於Omicron變異株的特色最主要症狀是「上呼吸道感染，和普通感冒類似」，與之前的Delta變異株不常造成的下呼吸道感染是不同的。他也提醒民眾，如果喉嚨痛、咳嗽或是流鼻涕等症狀持續3天以上，那麼最好進行快篩或PCR篩檢，尤其當你住的地方正在（疫情）大流行中。

另外，他以國外的預防措施舉例，目前國外政策鼓勵民眾事先預備好，甚至會提供免費篩檢工具給民眾，特別依照4項指標，萬一民眾具呼吸道感染症狀與確診者足跡重疊與確診個案曾在同一空間所在社區是高風險社區，但本身沒有症狀者，以上族群特別需要注意。

他也指出，Omicron病毒症狀和類流感病毒症狀幾乎是重疊一樣的，因此建議「有類流感症狀，記得去快篩一下！」不過，有症狀不代表有足夠病毒量、可以提早篩出來，所以通常「再過2至3天，類流感症狀仍持續」再去快篩，也往往因為病毒量增高，較容易呈現陽性，但如果未呈現陽性，類流感症狀卻仍持續，千萬要就醫確認並接受治療。

新冠肺炎 Omicron 類流感 快篩

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