快篩、病床與口服藥 指揮中心慢郎中？

按現在疫情等比級數的發展，不出三個禮拜，單日確診數恐將突破萬人！依目前確診1人匡列16人以上，千人染疫就要匡列超過1萬6千人，需要超過1萬間房間才能滿足防疫需求。然而，指揮中心僅剩不到6千張專責空床，且手頭僅有2萬份的新冠口服藥，引發外界質疑當局沒有前瞻部署？

台大兒童醫院院長黃立民提醒，因為台灣採檢量能不高，社區恐有極多的隱藏確診者，應持續監測醫療體系的負擔、提高疫苗覆蓋率、加緊採購抗病毒藥物，並加強防守安養機構。精神科醫師沈政男也說，全台Rt值（感染者在一定的時間內能傳播給多少人）跟上海幾乎一樣，確診數每三天就會翻倍，所以應盡力圍堵疫情。

6千空床不夠用

本土疫情連日飆高，確診足跡遍布全台灣，民眾因為害怕被隔離而足不出戶，更重傷台灣的經濟動能。對此，陳時中也已表示「清零不可能」，但指揮中心是否準備足夠的醫療量能應對這波疫情，成為外界關注的焦點。

目前台灣空床數約有6千床，但新變種病毒Omicron潛伏期短，平均1人確診要匡列16.77人，外界擔憂疫情壓跨醫療量能。指揮中心也緊急公布「輕重症分流」，輕症者在家照護等措施，而也緊急要求醫院加開專責病房、增加集中檢疫所床位，並強化徵用地方防疫旅館。

口服藥有新約

指揮中心統整目前口服藥物整備情況，已有瑞德西韋1萬6千人份、輝瑞（Paxlovid）、默沙東口服藥（Molnupiravir合計7500人份），但距離全台約90萬份的目標還有一大段距離。陳時中表示，目前採購會以輝瑞口服藥為主，「新的合約很快要簽約」，口服藥會依照專家治療指引、開處方箋的方式提供給民眾使用。

而指揮中心已公布「快篩取代PCR」的防疫方向，但快篩試劑目前要價不貲，如果快篩常態化，恐對民眾造成嚴重的經濟負擔。陳時中曾對此表示，「快篩價格一定要降」，目前已有多個方案在討論中，但不排除將快篩試劑徵用為醫療物資。針對立委呼籲要成立快篩國家隊，陳時中則回應表示，中央已籌備許久，也努力讓快篩普及、價格更親民。

隱藏在社區的病毒

近期指揮中心應對疫情，已祭出「輕症者在宅照護」、「簡化疫調」等措施，而黃立民指出，台灣單日確診不容易破萬，最重要的原因就是「沒有做那麼多檢測措施」。相對疫情嚴峻的上海一直做PCR，試圖抓出全部個案。他表示，沒有拚命去採檢和檢驗，就是會漏掉輕症和無症狀，黃立民表示，「這就是台灣的現況，你很難改變它。」

在本土疫情多點爆發的時刻，黃立民就曾提出四點建議，第一、「監測醫療量能負擔」；第二、「持續提升疫苗覆蓋率」；第三、「採購更多抗病毒藥物」；第四、「加強防守醫院和安養機構」。

不放棄圍堵策略

精神科醫生沈政男則警告，如果全台Rt值維持現在的2，那麼只需一個禮拜就會破千人確診，十七天後更出現萬人確診的狀況。他比對上海疫情說，台灣目前Rt值跟上海幾乎是一樣，也就是三天就會翻一倍，而上海從新增一百到破萬，只花了三個禮拜。

北北基疫情大爆發，中南部也危在旦夕。沈政男呼籲，但我們能做的，就是「盡力圍堵，絕不輕言放棄」，並指出南韓與日本各省縣的確診密度就有城鄉差距，而且可達八倍之多。他說，只要稍稍擋住從北北基桃擴散的疫情，那麼疫情就可能開始折彎，不至於繼續攀升。

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