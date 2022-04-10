輝瑞口服藥買到了？陳時中：這2天應有好消息

指揮中心擬追加購買至少10萬人份輝瑞口服藥，購買與到貨進度備受矚目。指揮中心指揮官陳時中今天對此表示，這2天應該會有好消息，而且是多個好消息。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，為預防重症死亡，中央流行疫情指揮中心除鼓勵長者打疫苗，也採購2.5萬份輝瑞及默沙東的口服藥物，後續規劃再追加購買至少10萬人份輝瑞口服藥。

今天下午的疫情記者會中，有媒體問到輝瑞口服藥購買進度，陳時中表示，「這2天應該就會有好消息」，記者追問是藥物買到了還是即將到貨，陳時中僅透露「可能有好多個好消息。」

因應Omicron輕症化趨勢，指揮中心擬結合「台灣社交距離APP」推行科技防疫。陳時中說，由於實聯制操作時還要發簡訊，希望未來將社交距離APP從現行600萬人下載使用，推廣到1200萬人以上，屆時將能發揮接觸者自動報告警訊的功效。

最近有民眾在工作或戶外活動時接到衛生單位電話通知匡列為居家隔離對象，但不清楚接到電話後該怎麼辦。

陳時中指出，居家隔離效力自接到電話起生效，呼籲民眾接到電話後，戴好醫用口罩立即回家隔離，回程可開車、騎車或步行，但禁止搭乘大眾運輸工具，若無法以上述方式回家，務必主動聯繫當地衛生局，協助安排防疫車輛或安排就近隔離。

疫苗接種方面，昨天國內共接種8.3萬劑，疫苗覆蓋率第1劑為83.62%、第2劑為78.73%、第3劑52.34%、基礎加強劑為0.83%。

陳時中表示，昨天疫苗打氣雖然沒有比以前好 但這幾天接種量都比上週來得多，呼籲還沒打疫苗的民眾儘快接種，不僅65歲以上有發給新台幣500元贈品，地方也有額外加碼，儘快把疫苗打好打滿。

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