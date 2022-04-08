娛樂場所群聚再延燒 陳其邁宣布再擴大篩檢7天

高雄今新增58例，雅閣、金芭黎、帝堡及大帝國4家娛樂場所就占28例，其他娛樂場所占10例，高市府為阻斷傳播鏈，市長陳其邁宣布自4月8日起到14日擴大採檢8天，並呼籲首波有確診足跡的娛樂場所工作人員及顧客，最好今天（8日）就能全部到檢。

高市今天新增58例，仍以娛樂場所群聚居多，隔離期間因轉陽2例、疫調中12例、台中案25005群聚事件衍生1例、桃園確診案接觸者1例、25698接觸者1例、疑似小港境外案衍生群聚1例、花東旅遊史2例。

高市自蕯克斯風女樂手傳診後，市府溯源追查感染源，發現在地包括多家知名會館、舞廳因人員流動，疫情已擴散，首波4月6日到8日以娛樂場所工作人員，顧客為對象要求全面篩檢，但到檢率僅6成，陳其邁今天再宣布，篩檢時間再擴增7天，由衛生局及警察局負責執行。

目前高雄娛樂場所確診情形，雅閣私人會館今天增14例，累計達60例，金芭黎增加5例，累計達18例、帝堡101增4例，累計10例、大帝國舞廳增5例，累計9例。

其他娛樂場所零星個案包括1314科技酒店1例、日月星辰商務KTV 1例、應酒瀧2例、迎荷小吃部1例、紅蘋果小吃部1例、樂世界小吃部1例、麗緻SPA養生會館1例、威尼斯精緻會館1例、香港之夜卡拉OK1例。 高雄市今天再增58例，以特定娛樂場所為主。記者王昭／翻攝

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