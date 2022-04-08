新防疫求重症清零 蔡總統8日下午將視察指揮中心

國內昨天新增382例本土病例，再創今年單日新高，行政院宣布啟動新台灣防疫模式，將求重症清零、不追求全面清零，總統蔡英文下午也將赴疫情指揮中心視察。

國內過去一週，連續數天單日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例破百，昨天中央流行疫情指揮中心公布單日新增382例本土個案，再創今年單日新高，確診者遍及17縣市。指揮官陳時中研判，確診人數將持續上升。

陳時中昨天提及，近期幾波群聚疫情在娛樂場域內相關傳播，由過去經驗來看，因娛樂場域口罩無法完全戴好，這類群聚傳播速度都會非常快，需特別注意。

行政院會昨天通過衛生福利部報告，將啟動「新台灣防疫模式」，防疫著重減災及民眾與企業的自主應變能力，將以重症求清零為目標，不追求全面清零，但也不會放任病毒肆虐。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）原訂率團訪問亞洲，但裴洛西的發言人哈米爾（Drew Hammill）昨天在推特（Twitter）表示，裴洛西確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），雖沒有出現症狀，但訪問亞洲的計畫將延後。

最新疫情、疫苗接種狀況以及防疫措施，陳時中將於下午2時的疫情記者會說明；蔡總統也將於下午3時20分視察疫情指揮中心。

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