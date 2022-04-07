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疫情升溫 雲縣嘉縣暫停畢旅、嘉市須家長同意

中央社 / 嘉義市7日電

國內COVID-19本土疫情升溫，嘉義縣、雲林縣學校即日起暫停辦理跨縣市校外教學及畢業旅行，嘉義市的學校則須獲得班級7成以上家長同意才能辦理。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續升溫，嘉義縣政府教育處今天發布訊息指出，為確保師生活動安全，縣轄學校即日起暫停辦理跨縣市校外教學、畢業旅行及參訪活動，直到4月30日，後續視疫情狀況滾動式檢討、調整。

教育處指出，各校規劃辦理縣內校外教學、畢業旅行及參訪活動，除配合相關防疫措施外，務必先徵求家長同意及評估地點安全性，再由學校自行評估辦理與否。

嘉義市政府教育處長林立生告訴中央社記者表示，嘉義市針對學校辦理校外教學、畢業旅行及參訪活動時，教育處要求各校應充分徵詢家長意願，並須取得班級7成以上家長共識外，同時要避免安排疫情較為嚴峻地區。

林立生指出，辦理校外教學、畢旅及參訪的學校，仍應落實防疫注意事項規定；後續則視疫情狀況滾動式檢討、調整。

雲林縣政府教育處長邱孝文告訴中央社記者，目前雲林的校園只有操場開放，其他校園空間不開放校外人士入園使用；即日起學校跨縣市校外教學、畢業旅行及參訪活動都暫停辦理。

新冠肺炎 嘉義 雲林 畢業旅行 COVID-19

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