「輕症在家隔離」啟動在即？ 防疫政策引網友高度關注

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一週內「輕症在家隔離」話題的網路聲量表現，帶您了解有關輕症隔離條件放寬的網路聲量討論，以及網友的意見與看法。

新冠疫情再度升溫，連日破百的本土確診個案引發不少民眾擔憂，加上清明連假回家人潮，確診者足跡遍佈全台，政府應對疫情的相關措施備受民眾關注。而日前指揮中心於記者會中公佈有關「輕症在家隔離」規劃，引起廣大民眾討論。

確診者99.7%屬於輕症或無症狀患者 放寬輕症隔離規定兼顧實務需求？

在4月3日時，新聞報導指揮中心病毒基因定序結果，顯示在本土案例中，以輕症與無症狀患者比率居多，且在確診數連日增長的情況下，不少網友關心醫療量能負擔問題，其中就有網友提問：「為什麼輕症不在家隔離就好？」，相關話題在網路上引發討論。

「輕症在家隔離」話題 近一週討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

接著在4月5日，中央疫情指揮中心陳時中於記者會中宣布，若未來單日確診數達到1,500例，將啟動「輕症在家隔離政策」，消息一出立即引起網友激辯，如「逐步開放，不讓醫療量能失控」、「輕症就不會散播病毒嗎？患者家人一樣趴趴造」等，可見仍有民眾對於疫情狀況感到擔憂。而在隔日4月6日，中央流行疫情指揮中心宣布放寬居家隔離條件，關於「輕症在家隔離啟動標準」的相關話題也同時持續受到熱議。

輕重症分流以減輕醫療量能負擔 民眾憂在家隔離恐讓疫情急速升溫

而對於染疫輕症者是否應在家隔離，網友分別提出不同看法與考量。支持的民眾大多認為「應做好醫療量能分配」，表示在確診數急升的情況下，需要預留醫療資源給真正需要的人，說道「無症狀、輕症就在家居隔，重症才需要到醫院治療就好，否則疫情這樣發展下去，很快便擠爆醫院」；另外也有人提到開放輕症在家隔離能「減少影響生活作息」，除了方便居家辦公外，也應該逐漸學會與病毒「共存」，在正常生活與防疫間取得平衡。

「輕症在家隔離」兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

此外也有另一派網友不認同輕症在家隔離，擔心「控管疏失」問題將擴大社區感染風險，留言如「輕症在家，一定也有很多人才不管你呢，到處趴趴走」、「如何管理(確診者)有配套嗎？」等，擔憂可能會受到少數確診者影響；還有民眾則是針對「在宅照護配套措施」提出疑問，如「非獨自居住者或獨自居住者，生活或病情誰來管理？」、「先研擬輕症在家照護的指導原則，跟症狀變化時如何轉送醫院治療的流程吧」，表示落實輕症在家隔離後，相關的醫療指引與醫護人力分配也應同時向民眾宣導。

新冠肺炎疫情不但影響健康，對於民生與社會經濟更是環環相扣，除了仰賴政府政策外，民眾也需落實防疫、注意個人衛生並減少感染風險等，大家同心抗疫，才能使生活早日恢復正常。

觀看原文→https://bit.ly/3NRI4Vn

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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