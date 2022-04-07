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「新台灣防疫模式」是啥？ 看圖秒懂...醫指1重點避免醫療崩潰

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣防疫策略以新台灣防疫模式、「減災」為新目標，圖為清明連假八里左岸傍晚的人潮。示意圖／記者邱德祥攝影
台灣防疫策略以新台灣防疫模式、「減災」為新目標，圖為清明連假八里左岸傍晚的人潮。示意圖／記者邱德祥攝影

「與病毒共存」似乎是不可避免的一步，日前總統蔡英文宣布新台灣防疫模式，持續以「減災」為目標，但大家對於新台灣防疫模式仍感到不解；對此，Icu名醫陳志金發文解答，點出3大重點。

陳志金今在臉書粉專「Icu醫生陳志金」發文說明，「新台灣防疫模式」有3大重點，包含保存醫療量能降低死亡和重症建立群體免疫，他總結「在最大限度下，保持正常的生活與經濟活動，讓社會運作不受劇烈衝擊，漸進共存」。

陳志金貼出高雄市長陳其邁的手繪圖，以他國共存法與新台灣防疫模式相比較，他國確診數狂飆，選擇直接進入共存，導致超過醫療量能閥值，進而造成醫療資源崩潰，「新台灣防疫模式」的線條則始終維持在醫療量能閥值之下，「在顧及醫療資源量能的前提下，緩和進入共存」。

相較於他國直接進入共存、醫療崩潰的結果，陳志金認為「台灣還是要疫調、匡列，不能讓確診人數爆衝上升，超過醫療負荷」，盡可能把確診人數（重症人數）壓低在醫療體系可負荷的範圍內，「這不容易，需要全民一心，也需要縣市首長的配合」。

新冠肺炎 COVID-19 疫情

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