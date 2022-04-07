「新台灣防疫模式」是啥？ 看圖秒懂...醫指1重點避免醫療崩潰
「與病毒共存」似乎是不可避免的一步，日前總統蔡英文宣布新台灣防疫模式，持續以「減災」為目標，但大家對於新台灣防疫模式仍感到不解；對此，Icu名醫陳志金發文解答，點出3大重點。
陳志金今在臉書粉專「Icu醫生陳志金」發文說明，「新台灣防疫模式」有3大重點，包含保存醫療量能、降低死亡和重症及建立群體免疫，他總結「在最大限度下，保持正常的生活與經濟活動，讓社會運作不受劇烈衝擊，漸進共存」。
陳志金貼出高雄市長陳其邁的手繪圖，以他國共存法與新台灣防疫模式相比較，他國確診數狂飆，選擇直接進入共存，導致超過醫療量能閥值，進而造成醫療資源崩潰，「新台灣防疫模式」的線條則始終維持在醫療量能閥值之下，「在顧及醫療資源量能的前提下，緩和進入共存」。
相較於他國直接進入共存、醫療崩潰的結果，陳志金認為「台灣還是要疫調、匡列，不能讓確診人數爆衝上升，超過醫療負荷」，盡可能把確診人數（重症人數）壓低在醫療體系可負荷的範圍內，「這不容易，需要全民一心，也需要縣市首長的配合」。
疫情快報
▪【疫情專題】4月7日新增本土382例、境外移入149例 無死亡案例
▪【整理包】第3劑怎麼選？一圖看懂各劑種組合效能、副作用強度
▪【QA整理包】超實用日期對照表 一張圖秒看懂何時能打第三劑
▪【整理包】這些國人常出遊的國家 撐過兩年疫情風雨「你好嗎」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言