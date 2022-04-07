桃園獎勵長照機構、到宅疫苗接種 估執行至5月15日
桃園市長鄭文燦今天表示，推動長照機構COVID-19疫苗接種專案及到宅接種專案，會發給醫療院所獎勵金，完成接種的機構住民及65歲以上長者可獲禮券，預計5月15日以前執行完畢。
鄭文燦下午主持桃園市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會時指出，針對第5類長照機構的高風險族群，希望能夠提高疫苗覆蓋率，降低重症風險，因此推動第5類長照機構的疫苗接種專案，預定要在5月15日以前執行完畢。
鄭文燦表示，原則上，每個機構都要有1家合約院所進去服務，市府會提供院所新台幣3000元的作業費；每接種1人，除健保的注射費以外，會另外發給醫療院所200元的獎勵金。市府也推動到宅接種專案，只要完成1個到宅接種，就另外發給醫療院所500元的獎勵金。
鄭文燦說，專案期間，不限年齡的機構住民，以及65歲以上的長者，只要完成接種，就會發700元的禮券，希望鼓勵尚未接種的機構住民、在家的65歲以上長者接種疫苗；這項專案會從現在開始執行到5月15日。
鄭文燦指出，先前就獨居老人部分，可以由社工員採取專案一對一服務，接到各衛生所接種，或由居家照服員以專案復康巴士安排到醫療院所接種，這部分仍會持續推動。
桃園市政府衛生局向中央社記者表示，到宅接種部分，除了提供65歲以上的長者，目前也在規劃提供行動不便、不方便出門的市民，相關細節仍在規劃中。
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