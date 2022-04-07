鄭文燦贊成輕重症分流 規劃輕症在家照護方案
桃園市長鄭文燦今天表示，贊成輕重症分流，減少醫院負擔，會規劃輕症在家照護方案，由責任醫院分區照顧。衛生局長王文彥表示，已完成遠距醫療分區，最快2週內完成整體構想。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，將討論輕症在宅照護指引，會由部分縣市先試辦。鄭文燦下午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會時表示，會規劃輕症在家照護方案，由責任醫院分區照顧。
鄭文燦說，會在下週召開11家責任醫院會議，也會確定責任病床數是否已經全部到位；針對新的防疫模式需要醫院做哪些配合，也會在責任醫院聯防會議處理。
鄭文燦說，他贊成輕症和重症要分流，減少醫院負擔，在家照顧部分，限定在比較沒有風險者，若是長者或有重大疾病者，仍需要到醫院照顧。
桃園市政府衛生局長王文彥補充，11家責任醫院會議將討論3大部分，第1針對嚴重病人看顧，病房量和戰備物資一定要足夠；第2成立加強型防疫旅館，由醫護團隊進駐；第3在案例數量更多時，採居家隔離醫療。
王文彥說，居家隔離醫療部分，目前已經完成遠距醫療分區，每區1家醫院，可以24小時視訊看診，若有突發狀況就可以第一時間掌握、轉到負責醫院；這些是初步構想，完整構想最快會在2個禮拜內全部完成。
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