新竹市強化校園防疫 1校2人確診全校停課10天
因應疫情，新竹市政府今天表示，竹市強化校園COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，1人確診全班停課10天，1校2人確診全校停課10天。
為加強校園防疫，新竹市政府今天提供新聞資料表示，學校戶外教學與畢業旅行即日起延期辦理，國小校園室內外空間都不開放與借用。
市府指出，在校期間一律配戴口罩，需脫口罩的課程如音樂、表演，應調整課程方式，若無法配戴（如游泳）則暫停辦理。減少跨班、跨校交流活動，且落實人員造冊措施，以及學生午餐應使用隔板，禁止交談。
市府表示，民眾盡快完成疫苗接種，並做好防疫措施，外出配戴口罩、並勤洗手，完善防護網。
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