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境外移入疫調 採檢陽性、居檢期間期滿確診皆免

中央社 / 台北7日電

國內一週連續單日新增COVID-19本土病例破百，指揮中心今天公布調整境外移入確定病例疫調作業，即起入境採檢陽性者免疫調，居家檢疫期間、期滿確診不疫調。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續升溫，今天新增382例本土個案，病例遍及17縣市，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天提醒，這一波疫情個案數恐將持續攀升，為合理配置疫調量能，即日起調整境外移入確定病例疫調作業。

陳時中進一步說明，暫停疫調作業對象包含兩類，其中一對象是入境篩檢陽性個案，含落地採驗和唾液篩檢，暫停疫調作業；另一對象是居家檢疫期間或居家檢疫期滿前採檢陽性個案，原則暫停疫調作業，但如為疑似防疫旅館群聚事件或有於檢疫場所感染之虞，則仍須進行疫情調查。

另外，因應本土疫情未歇，採檢民眾人數快速增加，陳時中呼籲，所有至醫院探檢且症狀為輕症者，醫院採檢後請一律回家等報告，民眾可下載健保app，即可查詢採檢結果，一旦結果為陽性，則由醫院通報衛生局安排收治於加強版集檢所/防疫旅館。

據指揮中心統計COVID-19醫療資源，全國專責及負壓病床總床數為4311床，空床數2855床，空床率66.2%；47家中央集中檢疫所總床數為6372床，其中3091個空床，空床率為48.5%，地方加強型防疫旅館3家共530床，其中還有132個空床，空床率24.9%。

中央要求各縣市均應籌設加強版防疫旅館至少50間，陳時中提到，國內原只有2家地方加強型防疫旅館，很高興新北市籌備動作快速，今天新增1家加強防疫旅館，共有100多間空房間可安排輕症患者隔離。

陳時中提醒，依據國際Omicron變異株疫情流行趨勢分析，約1至2個月間就會到達到疫情流行高點，有些規模較大、有些較小，要估計精確很難，但可作參考。台灣未來1至2個月要特別小心疫情，「沒辦法期待疫情完全不起來」，但期待疫情緩坡流行，才可避免醫療量能超載。

新冠肺炎 陳時中 Omicron變異株

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