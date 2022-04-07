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鼓勵長者打疫苗 陳時中：500元加碼獎勵將延續

中央社 / 台北7日電
立法院社會福利及衛生環境委員會7日邀請衛福部長陳時中（左）列席報告並備詢，右為疾管署長周志浩。 中央社
立法院社會福利及衛生環境委員會7日邀請衛福部長陳時中（左）列席報告並備詢，右為疾管署長周志浩。 中央社

中央流行疫情指揮中心鼓勵長者接種疫苗，65歲以上接種COVID-19疫苗可獲新台幣500元以下衛教品。指揮官陳時中今天宣布，500元獎勵制度原訂至4月10日截止，現在會再延續實施。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請衛生福利部部長陳時中進行「因應COVID-19疫情多點爆發，職場防疫措施與因應作為及移工邊境管制、入境檢疫措施執行現況」專案報告。

國民黨立委蔣萬安質詢問及COVID-19疫苗涵蓋率議題，他提到，台灣長者疫苗涵蓋率目前仍低於韓國與新加坡，指揮中心是否有更積極的策略來提高長者疫苗施打意願。

陳時中答詢表示，台灣疫苗涵蓋率與世界相比還算前段班，但因應整體疫情狀況，疫苗涵蓋率仍是愈高愈好；他表示，65歲以上長者接種疫苗有500元的獎勵措施，原訂到4月10日截止，現在將會再延續。

陳時中也強調，疫苗接種會採鼓勵與管制並重，特殊場所會有一些管制措施，以提高疫苗施打率。

蔣萬安另問及若因自身狀況無法接種疫苗者的相關配套措施。陳時中表示，若持有醫師證明無法接種疫苗，可視同與疫苗證明相同效力，但他也說，染疫可能性高的特殊場合不會放寬疫苗限制，有免疫問題者，生活上有一些限制，也是保護的方式。

另針對兒童與青少年疫苗接種議題，陳時中說，3月24日專家做出決議，建議5至11歲兒童基礎劑與12至17歲青少年第3劑追加劑皆暫不接種，但指揮中心會根據最新資料隨時重啟討論。

民進黨立委邱泰源在質詢時提到，應放寬基層診所疫苗預約與接種相關規定，同時要持續關注到宅接種等外展服務，也建議可透過民政系統關注尚未接種疫苗的長者，透過鄰里長提醒接種，才能讓疫苗涵蓋率持續提升。

陳時中表示，將與內政部研議，鄰里長是社區重要力量，也深獲民眾信任，會努力讓民政與醫政合作，提高疫苗施打率。

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