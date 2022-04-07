重演去年五月疫情爆發？醫警告太早放棄疫調恐怖下場

精神科醫師沈政男昨(6)日在疫情記者會後，於臉書抒發己見，針對昨日本土確診再創近期新高，沈政男擔憂，「跟去年五月一樣」、「歷史又要重演了嗎？雙北如今再度成為Omicron BA.2疫情的重點區域」。

他認為雙北市長於今正面臨關鍵時刻，「疫調必須當成雙北防疫重點」，疫調有其量能，如果超過了就只能「簡化」，但疫調是防止Omicron水銀瀉地的最好方法，千萬不可像香港一樣過早放棄，否則等擴散出去，要圍堵就更費力。若這一局守好，不僅對台灣好，對兩位市長的政治前途「也是大加分」。

就台北市昨日新增45例中，有19例的感染源不明的狀況，沈政男認為是「境外病毒滲漏，在台北市特別嚴重」，而非社區隱形傳播鏈蔓延，因為台北近日在社區擴大篩檢，只有新增兩例陽性個案。此時此刻，更要留意Rt值的變化情形，若每日新增確診數差不多，「代表Rt值有可能繼續下降」，就代表疫調發揮效用。沈政男並認為，市長柯文哲或許能把握時間，推動疫苗護照。

而新北與北市不同，屬於群聚擴散，若將已知群聚「撈完」，在不產生新的群聚鏈的情況下，確診人數就有可能下降。他認為雙北緊接著必須面臨的狀況是：「病毒在社區多點滲漏，造成不少小群聚，然後偶爾爆出一個複雜群聚」。這時就看能不能讓Rt壓到接近1，這樣新增就不會一直增加，也才能持續疫調；否則，若Rt值依然是2或更高，那麼在3天內便會加倍，「很快就會出現天文數字」。

再談到高雄疫情發展，沈政男則認為，目前樂手群聚案例，「其實先前也都遇過，應該可以處理下來」。但若全台Rt值過高，必要時可選擇升級，讓高風險場域退燒，以免造成大爆發。

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