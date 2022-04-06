自己快篩劑不準需醫療人員才精確？林右昌臉書示範：錯
基隆市愛心快篩啟動2天，昨天和今天共通報10快篩陽性，經PCR確認後揪出8確診，市長林右昌今晚在臉書親自示範如何篩檢，林右昌說，有些民眾反映，自己用快篩劑做快篩不準，需要醫療專業人員幫忙做才精確，「市長告訴你：錯！」
林右昌晚間在臉書貼出示範影片，他說，之所以叫做家用快篩劑，它的設計就是能簡易讓一般民眾自行操作、使用，只要你認為你有疑似症狀，或有跟確診者足跡重疊，還是對疫情有疑慮，花15分鐘，就可以知道結果。使用前先檢查包裝上的保存期限，使用肥皂和水洗手、擦乾。
林右昌說，使用步驟有10項，依序執行就完成了，非常的簡單明瞭：
1.撕開鋁箔袋，取出卡匣、放在平坦且乾淨的桌上。
2.將萃取液瓶蓋扳開，放置在包裝盒上的凹洞槽中。
3.用紙巾輕擤一下鼻子，（不要直接清潔鼻子喔）。
4.打開包裝取出採檢刷。（勿用手觸摸尖端軟墊）。
5.將頭向後傾斜約70度。
6.輕輕地將帶有軟墊的採檢刷尖端插入鼻孔。 緩慢滑動採檢刷大約向前2.5公分直到遇到阻力，不要施加任何壓力，抵靠於鼻腔內壁以畫圓方式旋轉至少5次(大約15秒)；然後換另一個鼻孔，再重複一次
7.將取樣後的採檢刷插入試管底部轉動至少3-5次，靜置1分鐘。
8.取出時，將採檢刷尖端沿著管壁內側轉動至少3-5次，然後一邊用手擠壓試管的側面，盡可能將採檢刷吸附的液體全部擠出。
9.將滴管牢固的蓋上試管並壓緊。
10.將試管的液體，滴3-5滴到卡匣圓孔（S）槽中。
檢驗結果判讀，一條線（Ｃ）：將試劑以一搬垃圾丟掉；二條線（Ｔ）：將使用過之採檢器材用塑膠袋密封包好，立即撥打24小時快篩陽性通報電話（ 02）24565861
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