金門傳出4例確診 機場發放快篩試劑旅客索取踴躍

金門防疫破功，累計已傳出4例確診個案，金門縣政府今天表示，在清明節連假期間防疫總動員，除全縣大規模清潔消毒，及關懷居家檢疫、居家隔離對象外，也自4月2日清明節連假第一天起在金門機場發送居家快篩試劑給返鄉民眾和遊客，發放作業今天持續，每天索取都相當踴躍。

縣府秘書長陳祥麟今天上午也到機場了解快篩劑的發放作業，並慰勉防疫工作人員辛勞，感謝入境旅客配合。陳祥麟表示，清明連假鄉親返鄉踴躍，由於疫情升溫，縣府在金門航空站協助下，在機場發放快篩試劑，供旅客在家快篩，連日來索取發放估逾8000劑，旅客對縣府防疫措施反應良好。

縣府表示，因應國內疫情確診個案數屢創新高，金門出現4例確診案例，且清明節連假鄉親返鄉祭祖和來金旅遊的入境運輸尖峰，連日來環保局結合各鄉鎮公所大規模清潔消毒，總計63處人潮易聚集公共場所。

而金門縣警察局則是協助衛生局持續加強疫調，釐清相關人員的接觸史和足跡，力堵防疫漏洞。民政處也針對居家檢疫和居家隔離對象發放「元氣補充包」，內含酒精、口罩、洗手乳、體溫計、餅干等，傳達縣府的關心和慰問之意；各村里辦公處也不時廣播宣導鄉親加強防疫。

針對從台灣入境金門旅客，縣府一方面在台灣端宣導旅客鄉親，有發燒、呼吸道症狀應先就醫，確認健康狀況無虞再返鄉。同時也自4月2日起在金門機場端啟動發送居家快篩試劑，由縣府各處室人員輪值，在機場入境出口前發送。

縣府也呼籲民眾，如覺得身體健康有異狀，可就近與衛生單位連繫或向特約診所禾心、康橋診所索取快篩試劑檢測。

縣府秘書長陳祥麟（左二）今天偕同衛生局長李錫鑫（右一）到機場了解快篩劑的發放作業，並慰勉防疫工作人員辛勞。記者蔡家蓁／翻攝 金門縣府從4月2日起就在機場發放快篩試劑供返鄉民眾與遊客索取，每天索取都相當踴躍。圖／縣府提供

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