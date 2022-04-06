北市擴充量能 7社區篩檢站延長至上、下午都能採檢

因應疫情升溫，北市府今天宣布擴充醫療量能，包含7家社區篩檢站延長至每天上、下午都能採檢，同時要求所有醫院開設5%防疫專責病房，並擴充加強版防疫專責旅館床數至1300床。

台北市政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，市長柯文哲宣布，明天開始，7家社區篩檢站將從本來只有週一到週五上午營運，延長到每天上、下午都可以篩檢，大佳河濱公園的車來速篩檢站也延長到每天上、下午都可篩檢。

市府指出，聯合醫院中興、仁愛、和平、陽明、忠孝院區及萬芳醫院、關渡醫院共7個社區篩檢站，每天上午8時到11時30分、下午1時到4時30分營運，預估每天可採檢600人；車來速篩檢站從上午8時至下午4時營運，預估每天可採檢600人。

此外，柯文哲表示，過去因為希望社區沒有感染，所以一旦出現確診案例，匡列的範圍相當大，結果4月短短幾天居家隔離人數已經達到3535人，防疫旅館已經不夠用，所以現在開始鼓勵居家隔離者在家隔離，真的沒有辦法再送旅館。

柯文哲進一步表示，確診個案中，重症必須送加護病房，已經下令所有醫院將5%病房轉成專責病房，收治症狀嚴重的患者；輕症或無症狀患者則放在加強版防疫專責旅館，將直接徵用幾個大型旅館，將床數擴充到1300床。

台北市副市長黃珊珊補充，7家社區篩檢站昨天有篩出2個確診者，陽性率不高；醫院專責病房目前還有400間的量能，很充裕，去年最大曾擴充至1400床；防疫旅館則因為接了很多移工居家檢疫的訂單，正在挪移訂單好空出做防疫專責旅館。

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